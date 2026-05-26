  4. Тренер Райо Вальекано: «Нужно игнорировать маркетинговые сравнения»
26 мая 2026, 22:33
Иньиго Перес поделился ожиданиями от финала ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Перес

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес пообщался со СМИ перед финалом Лиги конференций против «Кристал Пэлас».

– О том, что ранее говорил, что результат не имеет значения.

– Я это говорил, но также сказал, что изменю свою точку зрения, когда матч приблизится. Будут вещи, к которым мы не привыкли. Мы должны игнорировать внимание и принимать все, что будет происходить. Мы должны сохранить свою идентичность и убедиться, что этого будет достаточно для победы.

– О матче против команды АПЛ.

– Сравнения в спорте часто не имеют ничего общего с игрой. Мы должны представлять Вальекас и наших болельщиков. Если мы сохраним свой огонь – это будет правильно. Результат мы не контролируем, остальное – да. Нужно игнорировать маркетинговые сравнения.

– О Вальекасе и фанатах.

– Я говорил это весь сезон. Есть эмоциональный долг и огромная ответственность – не за результат, а за то, чтобы они почувствовали гордость. Надеюсь, мы сможем показать игру, которая соответствует тому, что мы делали весь год.

– О стиле соперника.

– У нас схожие черты и одинаковое понимание жертвы ради команды. Структуры разные, но обе команды играют коллективно. Когда сталкиваются такие стили, это всегда сильный матч. Если бы мы могли выбрать соперника – это был бы он.

– О финале как тренере.

– Есть ощущение перегрузки информацией, чтобы игроки получили ее максимально чисто. До вчера я был полностью погружен в подготовку. Сегодня очередь игроков. Как игрок ты это чувствуешь напрямую, как тренер – другая ответственность.

– О подходе к игре.

– Все, кто следит за спортом, видели великих тренеров, которых критикуют, когда они проигрывают. Мы должны вернуться к простоте – к тому, как мы играли в детстве. Нужно упростить игру.

– О следующем шаге.

– Остался всего один шаг. Я не люблю говорить «надо выиграть». Я не могу это сказать игрокам. Они должны просто повторить то, что привело их сюда, и не менять свой подход – это дает уверенность.

Иван Чирко Источник: Marca
