  4. Клуб Первой лиги потерял игрока на финише сезона. Без операции не обошлось
Украина. Первая лига
26 мая 2026, 21:04 | Обновлено 26 мая 2026, 21:09
Клуб Первой лиги потерял игрока на финише сезона. Без операции не обошлось

Андрей Якимив не поможет «Левому Берегу» в заключительном туре

ФК Левый Берег. Андрей Якимов

28-летний защитник «Левого Берега» Андрей Якимив досрочно завершил сезон 2025/26.

У футболиста диагностировали повреждение Банкарта, поэтому он был вынужден лечь под хирургический нож и перенести операцию на плече.

По словам врачей, восстановление Андрея продлится в течение двух месяцев.

«Желаем Андрею сил, терпения и скорейшего возвращения на футбольное поле. Ждем тебя в строю, Яким», – написала пресс-служба.

В этом сезоне Якимив принял участие в 25 матчах, в которых оформил гол и ассист.

За тур до завершения чемпионата «Левый Берег» занимает третье место (60 очков) и сохраняет шансы напрямую выйти в УПЛ: для этого нужна победа в последнем матче и осечка «Черноморца».

Соперником «Левого Берега» в заключительном туре станет «Ингулец», а «Черноморец» сыграет против «Металлиста».

Источник: ФК Левый Берег
