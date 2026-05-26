Клуб Первой лиги потерял игрока на финише сезона. Без операции не обошлось
Андрей Якимив не поможет «Левому Берегу» в заключительном туре
28-летний защитник «Левого Берега» Андрей Якимив досрочно завершил сезон 2025/26.
У футболиста диагностировали повреждение Банкарта, поэтому он был вынужден лечь под хирургический нож и перенести операцию на плече.
По словам врачей, восстановление Андрея продлится в течение двух месяцев.
«Желаем Андрею сил, терпения и скорейшего возвращения на футбольное поле. Ждем тебя в строю, Яким», – написала пресс-служба.
В этом сезоне Якимив принял участие в 25 матчах, в которых оформил гол и ассист.
За тур до завершения чемпионата «Левый Берег» занимает третье место (60 очков) и сохраняет шансы напрямую выйти в УПЛ: для этого нужна победа в последнем матче и осечка «Черноморца».
Соперником «Левого Берега» в заключительном туре станет «Ингулец», а «Черноморец» сыграет против «Металлиста».
