ВИДЕО. Перестрелка. Украинец забил в феерическом матче с пятью голами

24 мая украинский полузащитник Егор Глушач забил за «Трансинвест» в матче 15-го тура чемпионата Литвы.

Глушач реализовал пенальти на 24-й минуте гостевого поединка против клуба «Джюгас» Тельшяй.

Несмотря на точный удар Егора, его команда проиграла в фееричной борьбе – 2:3.

Весомый вклад в победу хозяев внёс другой украинец – Денис Бунчуков. В запасе «Джюгаса» также остались ещё два представителя Украины: Артем Марчук и Владислав Рябенко.

Чемпионат Литвы. 15-й тур, 24 мая

«Джюгас» Тельшяй – «Трансинвест» – 3:2

Голы: Сиссе, 20 (пен.), Скотто, 71, Зевзиковас, 81 – Глушач, 24 (пен.), Милошевич, 54

