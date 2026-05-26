26 мая 2026, 20:51 | Обновлено 26 мая 2026, 20:52
ВИДЕО. Перестрелка. Украинец забил в феерическом матче с пятью голами

Гол Егора Глушача не принес нужного результата «Трансинвесту»

26 мая 2026, 20:51 | Обновлено 26 мая 2026, 20:52
ФК Трансинвест. Егор Глушач

24 мая украинский полузащитник Егор Глушач забил за «Трансинвест» в матче 15-го тура чемпионата Литвы.

Глушач реализовал пенальти на 24-й минуте гостевого поединка против клуба «Джюгас» Тельшяй.

Несмотря на точный удар Егора, его команда проиграла в фееричной борьбе – 2:3.

Весомый вклад в победу хозяев внёс другой украинец – Денис Бунчуков. В запасе «Джюгаса» также остались ещё два представителя Украины: Артем Марчук и Владислав Рябенко.

Чемпионат Литвы. 15-й тур, 24 мая

«Джюгас» Тельшяй – «Трансинвест» – 3:2

Голы: Сиссе, 20 (пен.), Скотто, 71, Зевзиковас, 81 – Глушач, 24 (пен.), Милошевич, 54

Видео голов и обзор матча:

