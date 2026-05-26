ВИДЕО. Перестрелка. Украинец забил в феерическом матче с пятью голами
Гол Егора Глушача не принес нужного результата «Трансинвесту»
24 мая украинский полузащитник Егор Глушач забил за «Трансинвест» в матче 15-го тура чемпионата Литвы.
Глушач реализовал пенальти на 24-й минуте гостевого поединка против клуба «Джюгас» Тельшяй.
Несмотря на точный удар Егора, его команда проиграла в фееричной борьбе – 2:3.
Весомый вклад в победу хозяев внёс другой украинец – Денис Бунчуков. В запасе «Джюгаса» также остались ещё два представителя Украины: Артем Марчук и Владислав Рябенко.
Чемпионат Литвы. 15-й тур, 24 мая
«Джюгас» Тельшяй – «Трансинвест» – 3:2
Голы: Сиссе, 20 (пен.), Скотто, 71, Зевзиковас, 81 – Глушач, 24 (пен.), Милошевич, 54
Видео голов и обзор матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк
Украинец – в сфере интересов «Тоттенхэма»