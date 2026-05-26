В Заре рассказали о планах на межсезонье и назвали место проведения сборов

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о задачах на межсезонье, месте проведения сборов и привлечении игроков юношеской команды.

– Какие главные задачи будут стоять перед «Зарей» в межсезонье?

– У нас не будет очень много тех, кто уйдет. Кто-то, конечно, добавится. Проведем небольшую селекцию, которая, надеюсь, нас усилит. Будем стараться как можно быстрее стабилизировать команду.

– Какой будет программа летних сборов: где команда планирует готовиться к новому сезону и сколько планирует сыграть спаррингов?

– Будем проводить сборы в Словении. Спасибо руководству, потому что Словению мы уже знаем, знаем, что там хорошие условия, качественные поля и соперники. Планируем сыграть 6-7 матчей.

– На чем тренерский штаб планирует сделать главный акцент во время межсезонной подготовки – физика, тактика или психология?

– Хотим как можно быстрее набрать форму, наигрывать игроков на разных позициях, чтобы, когда кто-то выпадает по какой-либо причине, была качественная замена.

– Насколько активно к первой команде будет привлекаться молодежь из U-19?

– Обязательно кто-то из нашей U-19 поедет с нами на сборы. Пока неизвестно, сколько это будет игроков. В течение сезона мы достаточно часто были на их матчах, кого-то привлекали к тренировкам с нами. Им нужно больше уверенности. Будем на них смотреть.

Ранее Виктор Скрипник подвел итоги сезона для «черно-белых», которые набрали 46 очков и заняли восьмое место в УПЛ.