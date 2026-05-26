Оливер ГЛАСНЕР: «Это огромное достижение для всех нас»

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги конференций сезона 2025/26 против «Райо Вальекано»:

«Это огромное достижение для всех нас. Мы впервые участвуем в этом турнире. Многие из наших игроков раньше не выступали в еврокубках, и нам были нужны все эти матчи, весь этот опыт, чтобы прогрессировать и развиваться. Теперь мы все с нетерпением ждем финала, и это будет уже 17-й матч в Лиге конференций и 60-й матч в сезоне. Это что-то невероятное.

Много путешествий, разные страны, разные стили футбола, разные вызовы. Когда мы начинали этот турнир, выход в финал всегда был нашей целью, и теперь мы ее достигли. Но теперь дело не просто в финале. Когда ты играешь в финале, ты хочешь его выиграть. Безусловно.

Я уже говорил перед полуфиналом: все четыре команды, которые дошли до этой стадии, заслуживали играть в финале, потому что очень хорошо провели турнир, и «Райо Вальекано» — точно так же. Они дважды побеждали «Страсбург», а мы играли со «Страсбургом» на этапе лиги и проиграли 1:2, поэтому знаем, насколько сложно их обыграть.

Это означает, что у них много качеств. К тому же это испанская команда. Я разговаривал с нашими игроками, которые выступали в Испании. Они говорили, что «Райо» очень быстр, хорошо играет на переходах, имеет быстрых вингеров и всегда способен забить. Они также мало пропускают».

Матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано» состоится 27 мая в 22:00 по киевскому времени.