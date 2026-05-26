  Оливер ГЛАСНЕР: «Это огромное достижение для всех нас»
Оливер ГЛАСНЕР: «Это огромное достижение для всех нас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» поделился ожиданиями от матча против «Райо Вальекано»

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер поделился своими ожиданиями от финального матча Лиги конференций сезона 2025/26 против «Райо Вальекано»:

«Это огромное достижение для всех нас. Мы впервые участвуем в этом турнире. Многие из наших игроков раньше не выступали в еврокубках, и нам были нужны все эти матчи, весь этот опыт, чтобы прогрессировать и развиваться. Теперь мы все с нетерпением ждем финала, и это будет уже 17-й матч в Лиге конференций и 60-й матч в сезоне. Это что-то невероятное.

Много путешествий, разные страны, разные стили футбола, разные вызовы. Когда мы начинали этот турнир, выход в финал всегда был нашей целью, и теперь мы ее достигли. Но теперь дело не просто в финале. Когда ты играешь в финале, ты хочешь его выиграть. Безусловно.

Я уже говорил перед полуфиналом: все четыре команды, которые дошли до этой стадии, заслуживали играть в финале, потому что очень хорошо провели турнир, и «Райо Вальекано» — точно так же. Они дважды побеждали «Страсбург», а мы играли со «Страсбургом» на этапе лиги и проиграли 1:2, поэтому знаем, насколько сложно их обыграть.

Это означает, что у них много качеств. К тому же это испанская команда. Я разговаривал с нашими игроками, которые выступали в Испании. Они говорили, что «Райо» очень быстр, хорошо играет на переходах, имеет быстрых вингеров и всегда способен забить. Они также мало пропускают».

Матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано» состоится 27 мая в 22:00 по киевскому времени.

Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Ветеран Милана может уйти из-за провала команды в Серии А
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
