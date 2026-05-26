Динамо понесло финансовые потери из-за решения тренера

Главный тренер национальной сборной Панамы Томас Кристиансен не включил в заявку на чемпионат мира 2026 года нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

За каждый день пребывания 26-летнего футболиста на мундиале столичный клуб по правилу ФИФА мог получать по 9000 евро от организатора соревнований.

В сезоне 2025/26 Эдуардо Герреро провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет избавиться от Эдуардо Герреро.