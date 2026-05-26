Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо понесло финансовые потери из-за решения тренера
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 19:37 |
1182
0

Динамо понесло финансовые потери из-за решения тренера

Киевский клуб не получит деньги от ФИФА за выступление Эдуардо Герреро на ЧМ-2026

26 мая 2026, 19:37 |
1182
0
Динамо понесло финансовые потери из-за решения тренера
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Панамы Томас Кристиансен не включил в заявку на чемпионат мира 2026 года нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

За каждый день пребывания 26-летнего футболиста на мундиале столичный клуб по правилу ФИФА мог получать по 9000 евро от организатора соревнований.

В сезоне 2025/26 Эдуардо Герреро провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет избавиться от Эдуардо Герреро.

По теме:
ВАНТУХ: «Я хотел отблагодарить за их доверие – получалось все круто»
На войне погиб отец вратаря клуба УПЛ
Василий КАЮК: «Это невероятно, правда? Я поклоняюсь вам за вашу работу»
заявка сборная Панамы по футболу ЧМ-2026 по футболу Эдуардо Герреро заявки на чемпионат мира Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы ФИФА
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 26 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

В Британии поставили точку в карьере Усика
Бокс | 26 мая 2026, 08:00 3
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика

Тони Беллью считает, что Александру уже нечего доказывать

«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП
Футбол | 26.05.2026, 18:10
«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП
«Нас делают клоунами, тупое издевательство». Эксперт – о снятии Руха з УП
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
Футбол | 26.05.2026, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26.05.2026, 08:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение
24.05.2026, 17:06 17
Футбол
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
25.05.2026, 06:02 3
Бокс
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 12
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 6
Бокс
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем