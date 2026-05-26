  4. Капитан Реала, который уйдет из клуба, принял важное решение
26 мая 2026, 18:33 | Обновлено 26 мая 2026, 19:26
Капитан Реала, который уйдет из клуба, принял важное решение

Карвахаль не планирует завершать карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Карвахаль

Капитан мадридского Реала Даниэль Карвахаль, покинувший мадридский клуб, рассказал о дальнейших планах. Легендарный испанец не собирается идти на футбольную пенсию.

«Решение принято, и оно вполне четкое: я буду продолжать играть в футбол и в следующем сезоне. Предложения? Увидим», – сказал Карвахаль.

Даниэль Карвахаль присоединился к системе мадридского «Реала» в 2002 году и защищал сливочные цвета в течение 23 сезонов: 10 – в молодежке и 13 – в первой команде. На взрослом уровне вместе с «Реалом» он выиграл 27 титулов: 6 кубков Лиги чемпионов, 6 клубных чемпионатов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании и 4 Суперкубка Испании.

В сезоне 2025/26 Дани Карвахаль из-за травм провел 22 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
