Эдегор стал 19-м капитаном, поднявшим над головой кубок АПЛ

27-летний норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор стал 19-м капитаном, поднявшим над головой чемпионский кубок АПЛ.



В связи с этим вспомним всех капитанов команд, выигравших чемпионат Премьер-лиги.



Рекордсменами лиги являются Рой Кин (Манчестер Юнайтед), Джон Терри (Челси) и Венсан Компани (Манчестер Сити), которые по четыре раза были капитанами клубов, выигравших золотые медали АПЛ.



Капитаны команд, становившихся чемпионами АПЛ

2025/26 – Мартин Эдегор (Арсенал)

2024/25 – Виргил ван Дейк (Ливерпуль)

2023/24 – Кайл Уокер (Манчестер Сити)

2022/23 – Илкай Гюндоган (Манчестер Сити)

2021/22 – Фернандиньо (Манчестер Сити)

2020/21 – Фернандиньо (Манчестер Сити)

2019/20 – Джордан Хендерсон (Ливерпуль)

2018/19 – Венсан Компани (Манчестер Сити)

2017/18 – Венсан Компани (Манчестер Сити)

2016/17 – Гэри Кэхилл (Челси)

2015/16 – Уэс Морган (Лестер Сити)

2014/15 – Джон Терри (Челси)

2013/14 – Венсан Компани (Манчестер Сити)

2012/13 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)

2011/12 – Венсан Компани (Манчестер Сити)

2010/11 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)

2009/10 – Джон Терри (Челси)

2008/09 – Гари Невилл (Манчестер Юнайтед)

2007/08 – Гари Невилл (Манчестер Юнайтед)

2006/07 – Гарри Невилл (Манчестер Юнайтед)

2005/06 – Джон Терри (Челси)

2004/05 – Джон Терри (Челси)

2003/04 – Патрик Виейра (Арсенал)

2002/03 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)

2001/02 – Тони Адамс (Арсенал)

2000/01 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)

1999/00 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)

1998/99 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)

1997/98 – Тони Адамс (Арсенал)

1996/97 – Эрик Кантона (Манчестер Юнайтед)

1995/96 – Стив Брюс (Манчестер Юнайтед)

1994/95 – Тим Шервуд (Блэкберн Роверс)

1993/94 – Брайан Робсон (Манчестер Юнайтед)

1992/93 – Брайан Робсон (Манчестер Юнайтед)

Игроки с наибольшим количеством чемпионских титулов АПЛ в качестве капитана команды-победителя