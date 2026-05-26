  4. Эдегор стал 19-м капитаном, поднявшим над головой кубок АПЛ
Англия
26 мая 2026, 18:15 | Обновлено 26 мая 2026, 18:16
Эдегор стал 19-м капитаном, поднявшим над головой кубок АПЛ

Напомним всех капитанов команд, выигравших чемпионат АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

27-летний норвежский полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор стал 19-м капитаном, поднявшим над головой чемпионский кубок АПЛ.

В связи с этим вспомним всех капитанов команд, выигравших чемпионат Премьер-лиги.

Рекордсменами лиги являются Рой Кин (Манчестер Юнайтед), Джон Терри (Челси) и Венсан Компани (Манчестер Сити), которые по четыре раза были капитанами клубов, выигравших золотые медали АПЛ.

Капитаны команд, становившихся чемпионами АПЛ

  • 2025/26 – Мартин Эдегор (Арсенал)
  • 2024/25 – Виргил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 2023/24 – Кайл Уокер (Манчестер Сити)
  • 2022/23 – Илкай Гюндоган (Манчестер Сити)
  • 2021/22 – Фернандиньо (Манчестер Сити)
  • 2020/21 – Фернандиньо (Манчестер Сити)
  • 2019/20 – Джордан Хендерсон (Ливерпуль)
  • 2018/19 – Венсан Компани (Манчестер Сити)
  • 2017/18 – Венсан Компани (Манчестер Сити)
  • 2016/17 – Гэри Кэхилл (Челси)
  • 2015/16 – Уэс Морган (Лестер Сити)
  • 2014/15 – Джон Терри (Челси)
  • 2013/14 – Венсан Компани (Манчестер Сити)
  • 2012/13 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)
  • 2011/12 – Венсан Компани (Манчестер Сити)
  • 2010/11 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)
  • 2009/10 – Джон Терри (Челси)
  • 2008/09 – Гари Невилл (Манчестер Юнайтед)
  • 2007/08 – Гари Невилл (Манчестер Юнайтед)
  • 2006/07 – Гарри Невилл (Манчестер Юнайтед)
  • 2005/06 – Джон Терри (Челси)
  • 2004/05 – Джон Терри (Челси)
  • 2003/04 – Патрик Виейра (Арсенал)
  • 2002/03 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)
  • 2001/02 – Тони Адамс (Арсенал)
  • 2000/01 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)
  • 1999/00 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)
  • 1998/99 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)
  • 1997/98 – Тони Адамс (Арсенал)
  • 1996/97 – Эрик Кантона (Манчестер Юнайтед)
  • 1995/96 – Стив Брюс (Манчестер Юнайтед)
  • 1994/95 – Тим Шервуд (Блэкберн Роверс)
  • 1993/94 – Брайан Робсон (Манчестер Юнайтед)
  • 1992/93 – Брайан Робсон (Манчестер Юнайтед)

Игроки с наибольшим количеством чемпионских титулов АПЛ в качестве капитана команды-победителя

  • 4 – Венсан Компани (Манчестер Сити)
  • 4 – Джон Терри (Челси)
  • 4 – Рой Кин (Манчестер Юнайтед)
  • 3 – Гарри Невилл (Манчестер Юнайтед)
  • 2 – Фернандиньо (Манчестер Сити)
  • 2 – Неманья Видич (Манчестер Юнайтед)
  • 2 – Тони Адамс (Арсенал)
  • 2 – Брайан Робсон (Манчестер Юнайтед)
  • 1 – Мартин Эдегор (Арсенал)
  • 1 – Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • 1 – Кайл Уокер (Манчестер Сити)
  • 1 – Илкай Гюндоган (Манчестер Сити)
  • 1 – Джордан Хендерсон (Ливерпуль)
  • 1 – Гэри Кэхилл (Челси)
  • 1 – Уэс Морган (Лестер Сити)
  • 1 – Патрик Виейра (Арсенал)
  • 1 – Эрик Кантона (Манчестер Юнайтед)
  • 1 – Стив Брюс (Манчестер Юнайтед)
  • 1 – Тим Шервуд (Блэкберн Роверс)
