Безумная разница с Кривбассом. Известна зарплата Мендосы в Шахтере

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с венесуэльским вингером криворожского «Кривбасса» Глейкером Мендосой.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, зарплата 24-летнего футболиста после переезда из Кривого Рога во Львов вырастет примерно в 7 раз.

При этом контракт игрока с «горняками» будет действовать в течение 5 следующих лет.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 26 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами, что делает его самым результативным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.