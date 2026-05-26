  4. Безумная разница с Кривбассом. Известна зарплата Мендосы в Шахтере
26 мая 2026, 17:23
Безумная разница с Кривбассом. Известна зарплата Мендосы в Шахтере

В составе горняков Глейкер будет зарабатывать в 7 раз больше, чем в Кривом Роге

ФК Шахтер. Глейкер Мендоса

Донецкий «Шахтер» официально объявил о подписании контракта с венесуэльским вингером криворожского «Кривбасса» Глейкером Мендосой.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, зарплата 24-летнего футболиста после переезда из Кривого Рога во Львов вырастет примерно в 7 раз.

При этом контракт игрока с «горняками» будет действовать в течение 5 следующих лет.

В сезоне 2025/26 Глейкер Мендоса провел 26 матчей в Украинской Премьер-лиге, отличившись 11 забитыми мячами и 11 голевыми передачами, что делает его самым результативным футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

трансферы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк трансферы УПЛ Глейкер Мендоса Игорь Бурбас финансы зарплаты
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
Впевнений, що він в Шахті не заграє.
