26 мая 2026, 16:39 |
Таблица бомбардиров Бундеслиги: 36 забитых мячей Кейна

Подошел к концу сезон чемпионата Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

К концу подошел сезон чемпионата Германии.

Лучшим бомбардиром прошедшей Бундеслиги с отрывом в 17 мячей стал лидер «Баварии» Гарри Кейн – англичанин поразил ворота соперников 36 раза. Вслед за ним расположился Дениз Ундав из «Штутгарта» с 19 голами. Тройку закрыл форвард «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси – 17 взятий ворот.

На четвертой позиции расположился Патрик Шик – чешский бомбардир «Байера» отличился 16 точными ударами. На пятом и шестом местах два вингера «Баварии» с 15 голами – Майкл Олисе и Луис Диас.

Седьмой – хорват Андрей Крамарич из «Хоффенхайма», на счету которого 14 мячей. Восьмое, девятое и десятое места за футболистами, которые успели отличиться 13 раз – Йонатан Буркардт (Айнтрахт), Харис Табакович (Боруссия Менхенгладбах) и Кристоф Баумгартнер (РБ Лейпциг) соответственно.

Даниил Кирияка
