Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 20:55
«Дополнительные стимулы». В Вересе подвели итоги сезона

Иван Надеин считает кампанию удовлетворительной

НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин обратился к болельщикам народного клуба по завершении сезона 2025/26:

«Это был тяжелый сезон. Особенно его заключительная часть. Все были уставшими физически и морально. Это было ощутимо. И команда, и тренерский штаб, и клуб в целом. Сложно сейчас объяснить, с чем это связано, ведь перед стартом чемпионата мы предусмотрели дополнительные стимулы за определенные места в турнирной таблице. И за попадание в десятку было предусмотрено вознаграждение. Наверное, этого недостаточно. Мы говорили об этом с главным тренером. Вероятно, нужна большая конкуренция на каждой позиции в команде.

Поэтому оценка «удовлетворительно». Наблюдательный совет поддержал такую оценку. Оценка справедливая. Мы шестой сезон подряд будем представлять Ровно в УПЛ. Это будет непростой сезон, но очень интересный. Уверен, что летом мы укрепимся и станем сильнее.

Да, от нас требуют лучших результатов. Но я всегда говорю, что мы открыты к сотрудничеству. Помогайте команде. Это не лично мой клуб. Это ровенский народный клуб. Чем нас больше – тем мы сильнее.

У нас сейчас развивается академия. У нас есть стратегия развития. Команда омолаживается. Главное — не останавливаться и двигаться вперед».

В сезоне УПЛ 2025/26 «Верес» набрал 31 очко в 30 матчах и занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Иван Надеин Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Верес
