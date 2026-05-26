Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер

Украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев на правах свободного агента перейдет в донецкий «Шахтер», сообщают СМИ.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, 33-летнему футболисту также было предложено продлить контракт со столичным клубом, но киевляне предложили лишь однолетнее соглашение, в то время как «горняки» предложили игроку двухлетний контракт.

Позже «Динамо» также было готово подписать с Караваевым контракт на 2 сезона, но на тот момент Александр уже имел договоренность с «Шахтером» и не захотел менять свое решение.

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.