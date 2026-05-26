Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 14:08 | Обновлено 26 мая 2026, 15:18
4423
3

Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер

Александр избрал контракт с более длительным сроком действия

26 мая 2026, 14:08 | Обновлено 26 мая 2026, 15:18
4423
3 Comments
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев на правах свободного агента перейдет в донецкий «Шахтер», сообщают СМИ.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, 33-летнему футболисту также было предложено продлить контракт со столичным клубом, но киевляне предложили лишь однолетнее соглашение, в то время как «горняки» предложили игроку двухлетний контракт.

Позже «Динамо» также было готово подписать с Караваевым контракт на 2 сезона, но на тот момент Александр уже имел договоренность с «Шахтером» и не захотел менять свое решение.

В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

По теме:
Беллингем потребовал у руководства Реала супертрансфер
Динамо нацелилось на подписание украинского форварда
Стало известно, сколько новичков планируют пригласить Карпаты
Динамо Киев трансферы Шахтер Донецк свободный агент Александр Караваев трансферы УПЛ Игорь Цыганык
Дмитрий Вус Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(78)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Футбол | 26 мая 2026, 11:39 6
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие
Кто удивил в завершившемся сезоне УПЛ. ЛНЗ, Динамо, Кривбасс и другие

Вспоминаем всех, кто не оставлял нас безразличными

Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26 мая 2026, 08:48 16
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой

Для Верховена все действительно могло завершиться гораздо хуже

Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Футбол | 26.05.2026, 07:45
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
Футбол | 26.05.2026, 15:01
Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
Таблица бомбардиров Серии А: Лаутаро – лидер, игрок Удинезе в топ-10
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Бокс | 25.05.2026, 16:41
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Заміна Коноплі. Дивно, мабуть образився на Суркісів, але ж є ще вболівальники
Ответить
+1
Якось пох, дорогу молодим
Ответить
0
Ну и жене на надутую жопу больше будет
Ответить
0
Популярные новости
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 4
Футбол
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
Фьюри вынес вердикт бою Усик – Верховен, который закончился нокаутом
24.05.2026, 09:56 4
Бокс
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем