Матч Кубка Либертадорес расследуют из-за возможного договорного характера

КОНМЕБОЛ расследует возможное манипулирование результатами матча Кубка Либертадорес между «Индепендьенте Ривадавия» и «Флуминенсе», который прошел 6 мая в Аргентине.

Подозрения возникли после аномального объема ставок на желтую карточку полузащитника Томаса Боттари. Игрок получил предупреждение на 36-й минуте первого тайма за игру рукой во время атаки соперника.

По данным СМИ, сигнал о подозрительных ставках поступил от одной из букмекерских компаний Аргентины, после чего КОНМЕБОЛ начала внутреннее расследование.

Организация не раскрывает детали дела, однако дисциплинарный кодекс предусматривает дисквалификации сроком до пяти лет или пожизненные санкции за доказанное манипулирование матчами. В отдельных случаях клубу также может быть засчитано техническое поражение.