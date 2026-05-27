Сборная-участник ЧМ-2026 сообщила о проблеме: игрок не прибыл в лагерь

Защитник французского «Ланса» Сауд Абдулхамид получил вызов в сборную Саудовской Аравии на чемпионат мира 2026, однако он может не попасть на мундиаль из-за курьезного инцидента.

После завершения сезона футболист отправился в столицу Нидерландов – Амстердам, чтобы жениться на своей возлюбленной.

В день церемонии автомобиль Сауда ограбили, а из машины исчезли личные вещи и заграничный паспорт.

Потеря паспорта привела к проблеме: Абдулхамид не смог прибыть в расположение сборной для подготовки к турниру.

Федерация футбола Саудовской Аравии взяла ситуацию под контроль и начала диалог с Министерством спорта и посольством Саудовской Аравии в Нидерландах для оформления необходимых документов.

Заявление Федерации футбола Саудовской Аравии:

«Саудовская федерация футбола желает разъяснить причину задержки присоединения игрока Сауда Абдулхамида к лагерю национальной сборной на заключительном этапе подготовки к чемпионату мира 2026.

Это связано с тем, что он не смог прибыть в столицу, Эр-Рияд, сегодня согласно подтверждённому бронированию. Причиной стало то, что его личный автомобиль подвергся ограблению в столице Нидерландов, Амстердаме, во время пребывания игрока там вместе с семьей для заключения брака. В результате этого инцидента были утрачены его личные вещи, включая заграничный паспорт.

В связи с этим Саудовская федерация футбола в координации с Министерством спорта следит за ходом расследования дела. Также ведется работа совместно с Посольством Хранителя Двух Святынь (посольством Саудовской Аравии) в Королевстве Нидерланды для скорейшего оформления необходимых документов, чтобы игрок смог присоединиться к делегации сборной».