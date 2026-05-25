ВИДЕО. Владелец клуба АПЛ устроил драку на финале Евролиги
Евангелос Маринакис что-то не поделил с Григорисом Димитриадисом
Эмоции во время финала Евролиги на арене ОАКА в Афинах кипели не только на площадке, где за титул боролись «Олимпиакос» и «Реал» Мадрид, но и на трибунах.
Один из самых напряженных инцидентов произошел в VIP-зоне с участием Эвангелоса Маринакиса, владельца футбольного «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест», и Григориса Димитриадиса, бывшего высокопоставленного советника премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
На видео из соцсетей видно, как Маринакис и Димитриадис обмениваются словами по разные стороны барьера, а между ними стоит охрана. В какой-то момент человек рядом с Маринакисом, предположительно, бросил шарф «Олимпиакоса» в сторону Димитриадиса.
После инцидента Маринакиса видели с разорванной рубашкой, а на его лице были заметны синяки.
Также рядом с ним находился вице-президент ФК «Олимпиакос» Костас Карапапас, который, вероятно, также участвовал в словесной перепалке.
