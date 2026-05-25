  ВИДЕО. Владелец клуба АПЛ устроил драку на финале Евролиги
25 мая 2026, 19:41 | Обновлено 25 мая 2026, 19:53
ВИДЕО. Владелец клуба АПЛ устроил драку на финале Евролиги

Евангелос Маринакис что-то не поделил с Григорисом Димитриадисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Евангелос Маринакис

Эмоции во время финала Евролиги на арене ОАКА в Афинах кипели не только на площадке, где за титул боролись «Олимпиакос» и «Реал» Мадрид, но и на трибунах.

Один из самых напряженных инцидентов произошел в VIP-зоне с участием Эвангелоса Маринакиса, владельца футбольного «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест», и Григориса Димитриадиса, бывшего высокопоставленного советника премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

На видео из соцсетей видно, как Маринакис и Димитриадис обмениваются словами по разные стороны барьера, а между ними стоит охрана. В какой-то момент человек рядом с Маринакисом, предположительно, бросил шарф «Олимпиакоса» в сторону Димитриадиса.

После инцидента Маринакиса видели с разорванной рубашкой, а на его лице были заметны синяки.

Также рядом с ним находился вице-президент ФК «Олимпиакос» Костас Карапапас, который, вероятно, также участвовал в словесной перепалке.

Евангелос Маринакис Евролига по баскетболу Олимпиакос Пирей Ноттингем Форест Английская Премьер-лига БК Олимпиакос БК Реал Мадрид
Иван Чирко Источник: Basket News
