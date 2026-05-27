Динамо отказалось от одного из лучших игроков Премьер-лиги. Есть причина

Киевское «Динамо» решило отказаться от трансфера венесуэльского вингера Глейкера Мендосы из-за его характера. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский:

«Писали, что «Динамо» пыталось вклиниться в борьбу за Мендосу, но ничего не вышло. Это не так. По моей информации, хронология событий была обратной.

«Динамо» рассматривало Мендосу, но сработала штука, которая в киевском клубе обычно не работает. Киевляне изучили профайл футболиста. Всесторонне. Не так, как с Бленуце и Жерсоном Родригесом.

«Динамо» получило информацию, что Мендоса – это потенциальный «геморрой» в раздевалке. Человек со сложным характером.

Когда все хорошо, он будет садиться на голову, когда все плохо – это первый человек, который будет всех подстрекать писать письма в ФИФА. Да, у «Динамо» такой проблемы не может быть, потому что зарплата выплачивается вовремя.

Но есть коллектив. Есть раздевалка в «Кривбассе» и есть в «Динамо», где стоит Андрей Николаевич Ярмоленко – это несколько разные коллективы. Поэтому руководители подумали, что не нужно придумывать потенциальный конфликт в раздевалке, учитывая эгоцентризм Мендосы».

В нынешнем сезоне Мендоса провел 28 матчей за «Кривбасс», в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. После завершения сезона легионер присоединится к донецкому «Шахтеру».