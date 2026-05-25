Италия25 мая 2026, 18:12 | Обновлено 25 мая 2026, 18:27
772
0
Милан принял решение по Аллегри после непопадания в Лигу чемпионов
Гранд Серии А уволит тренера
25 мая 2026, 18:12 | Обновлено 25 мая 2026, 18:27
772
0
Итальянский «Милан» уволит главного тренера первой команды Массимилиано Аллегри, сообщает известный журналист Николо Скира.
По информации источника, такое решение было принято руководством клуба после того, как команда не пробилась в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Сезон Серии А 2025/26 «Милан» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри может возглавить «Наполи».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 мая 2026, 03:14 40
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана
Бокс | 25 мая 2026, 04:44 4
Функционер считает, что Рико побеждал
Бокс | 24.05.2026, 20:22
Теннис | 25.05.2026, 13:50
Футбол | 25.05.2026, 18:17
Комментарии 0
Популярные новости
23.05.2026, 18:45
24.05.2026, 07:12 20
24.05.2026, 19:20 5
23.05.2026, 23:25 4
24.05.2026, 17:06 17
24.05.2026, 13:52 18
24.05.2026, 09:07 50
24.05.2026, 06:23 3