  Милан принял решение по Аллегри после непопадания в Лигу чемпионов
Италия
25 мая 2026, 18:12 | Обновлено 25 мая 2026, 18:27
Милан принял решение по Аллегри после непопадания в Лигу чемпионов

Гранд Серии А уволит тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» уволит главного тренера первой команды Массимилиано Аллегри, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, такое решение было принято руководством клуба после того, как команда не пробилась в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Сезон Серии А 2025/26 «Милан» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри может возглавить «Наполи».

Массимилиано Аллегри Милан отставка Николо Скира чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
