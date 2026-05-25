  4. Бруну Фернандеш совершил 11 ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ
25 мая 2026, 11:29 | Обновлено 25 мая 2026, 11:30
Бруну Фернандеш совершил 11 ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ

Португалец стал третьим игроком в истории АПЛ с 11 результативными передачами в выездных матчах

25 мая 2026, 11:29 | Обновлено 25 мая 2026, 11:30
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш стал третьим футболистом в истории АПЛ, отличившимся 11 результативными передачами в выездных матчах одного сезона.

Свой 11-й ассист в гостевых играх португалец отдал в первом тайме матча 38-го тура против Брайтона.

До Фернандеша лишь два игрока отличались подобным достижением в АПЛ: Сеск Фабрегас (11, 2014/15) и Мохамед Салах (11, 2024/25).

Игроки с наибольшим количеством ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ

  • 11 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
  • 11 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
  • 11 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
