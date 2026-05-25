Бруну Фернандеш совершил 11 ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ
Португалец стал третьим игроком в истории АПЛ с 11 результативными передачами в выездных матчах
Бруну Фернандеш стал третьим футболистом в истории АПЛ, отличившимся 11 результативными передачами в выездных матчах одного сезона.
Свой 11-й ассист в гостевых играх португалец отдал в первом тайме матча 38-го тура против Брайтона.
До Фернандеша лишь два игрока отличались подобным достижением в АПЛ: Сеск Фабрегас (11, 2014/15) и Мохамед Салах (11, 2024/25).
Игроки с наибольшим количеством ассистов в выездных матчах одного сезона АПЛ
- 11 – Сеск Фабрегас (Челси), 2014/15
- 11 – Мохамед Салах (Ливерпуль), 2024/25
- 11 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), 2025/26
Most assists away from home in a single Premier League campaign:— Squawka (@Squawka) May 24, 2026
◎ 11 - Cesc Fabregas (2014/15)
◎ 11 - Mohamed Salah (2024/25)
◉ 11 - Bruno Fernandes (2025/26) 🆕
Bruno broke one assist record and equalled another. 🪄 https://t.co/FaMF9GprjR
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник сборной Украины договорился о сотрудничестве с донецкой командой на два года
Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона