Александр ЖОВТЕНКО: «Главное, что мы остались в УПЛ»
Защитник киевской «Оболони» прокомментировал поражение от ЛНЗ
Защитник киевской «Оболони» Александр Жовтенко прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги.
– Александр, в заключительном матче чемпионата «Оболонь» уступила, но команда показала довольно неплохую игру. Как оцените сегодняшнее противостояние?
– Не смогли до конца выстоять. Знали параллельный счет матча «Динамо». Хотели победить, но не сумели.
– Возможно, тот результат параллельного матча где-то психологически повлиял на команду?
– Мы играли и пытались победить. Как получалось – так получалось.
– Чего больше всего не хватало сегодня «Оболони»?
– Не знаю, это уже нужно анализировать после матча. Сейчас можно много чего говорить, но более подробно будем разбирать позже.
– Сезон для «Оболони» получился непростым. Как оцените его в целом?
– Считаю, главную задачу – остаться в УПЛ без стыковых матчей – мы выполнили. Хотелось, конечно, немного спокойнее пройти этот сезон, но хорошо, что все так завершилось.
– Над чем, по вашему мнению, нужно работать команде в межсезонье?
– Есть тренерский штаб, который определяет, как мы будем играть. Поэтому все вопросы – к нему. А мы будем слушать и выполнять то, что от нас требуют.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рико заявил, что апелляция на результат поединка уже подана
Киевский клуб провел предварительные переговоры с окружением вингера «Александрии» Теди Цары