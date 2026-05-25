Александр ЖОВТЕНКО: «Главное, что мы остались в УПЛ»

Защитник киевской «Оболони» Александр Жовтенко прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Александр, в заключительном матче чемпионата «Оболонь» уступила, но команда показала довольно неплохую игру. Как оцените сегодняшнее противостояние?

– Не смогли до конца выстоять. Знали параллельный счет матча «Динамо». Хотели победить, но не сумели.

– Возможно, тот результат параллельного матча где-то психологически повлиял на команду?

– Мы играли и пытались победить. Как получалось – так получалось.

– Чего больше всего не хватало сегодня «Оболони»?

– Не знаю, это уже нужно анализировать после матча. Сейчас можно много чего говорить, но более подробно будем разбирать позже.

– Сезон для «Оболони» получился непростым. Как оцените его в целом?

– Считаю, главную задачу – остаться в УПЛ без стыковых матчей – мы выполнили. Хотелось, конечно, немного спокойнее пройти этот сезон, но хорошо, что все так завершилось.

– Над чем, по вашему мнению, нужно работать команде в межсезонье?

– Есть тренерский штаб, который определяет, как мы будем играть. Поэтому все вопросы – к нему. А мы будем слушать и выполнять то, что от нас требуют.