ФОТО. Красавица, которая работала в Реале, покоряет футбольное телевидение

Американская телеведущая Семра Хантер вошла в звездную команду ITV, которая будет освещать чемпионат мира вместе с Лорой Вудс и Марком Пугачем.

39-летняя уроженка Лос-Анджелеса когда-то мечтала стать профессиональной футболисткой, однако в 16 лет получила серьезную травму, которая поставила крест на ее спортивной карьере.

После окончания Калифорнийского университета в Беркли Хантер решила заняться спортивной журналистикой. Она получила профильное образование в Мадриде, где училась на испанском языке.

Свою карьеру на телевидении Семра начала на Al Jazeera, после чего работала в мадридском «Реале», La Liga TV, а также сотрудничала со Sky Sports и BBC.

Во время чемпионата мира Хантер будет работать из Нью-Йорка, а вместе с ней в эфире ITV появятся известные футбольные эксперты Рой Кин, Иан Райт, Гари Невилл, Патрик Виейра и Анге Постекоглу.

Таким образом, несбывшаяся мечта о футбольной карьере привела Семру Хантер к успешной работе на крупнейших спортивных турнирах мира.