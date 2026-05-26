Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил «Шахтер» с 90-летием.

«От имени футбольного клуба «Динамо» (Киев) и от себя лично поздравляю футбольный клуб «Шахтер» с 90-летием!

За свою историю «Шахтер» прошел большой путь побед и сейчас является одним из лидеров УПЛ.

Завоевание «Шахтером» Кубка УЕФА в 2009 году навсегда останется в истории украинского футбола.

Из-за преступной агрессии «Шахтеру» пришлось покинуть родной город и «Донбасс-Арену». Несмотря на это, клуб продолжил свое развитие и одержал много красивых побед.

Соперничество «Динамо» и «Шахтера» является настоящим украшением внутренних соревнований. Для каждого динамовца матч с «Шахтером» является самым ожидаемым и престижным. Каждый сезон «классическое» собирает огромную аудиторию наших соотечественников.

«Желаю «Шахтеру» и его болельщикам новых достижений и, самое главное, мирного неба над нашей страной», – отметил Суркис.