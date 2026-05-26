Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 00:08 | Обновлено 26 мая 2026, 00:49
1102
1

Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере

Президент киевлян поздравил клуб с 90-летием

26 мая 2026, 00:08 | Обновлено 26 мая 2026, 00:49
1102
1 Comments
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил «Шахтер» с 90-летием.

«От имени футбольного клуба «Динамо» (Киев) и от себя лично поздравляю футбольный клуб «Шахтер» с 90-летием!

За свою историю «Шахтер» прошел большой путь побед и сейчас является одним из лидеров УПЛ.

Завоевание «Шахтером» Кубка УЕФА в 2009 году навсегда останется в истории украинского футбола.

Из-за преступной агрессии «Шахтеру» пришлось покинуть родной город и «Донбасс-Арену». Несмотря на это, клуб продолжил свое развитие и одержал много красивых побед.

Соперничество «Динамо» и «Шахтера» является настоящим украшением внутренних соревнований. Для каждого динамовца матч с «Шахтером» является самым ожидаемым и престижным. Каждый сезон «классическое» собирает огромную аудиторию наших соотечественников.

«Желаю «Шахтеру» и его болельщикам новых достижений и, самое главное, мирного неба над нашей страной», – отметил Суркис.

По теме:
ФОТО. Футболист Динамо снялся в стильной фотосессии вместе с девушкой
Саленко попытается доказать, что нужен Динамо
РОМАНЧЕНКО – о голе Динамо в финале Кубка: «Эйфория уже прошла»
Игорь Суркис Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Бокс | 25 мая 2026, 06:12 6
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров

Боксер – о поединке с Верховеном

В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
Бокс | 25 мая 2026, 00:03 2
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен
В WBC вынесли вердикт по скандальному судейству в бою Усик – Верховен

Маурисио Сулейман гордится поступками Майка Лассона

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
Футбол | 25.05.2026, 23:38
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о расставании с опытным голкипером
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Бокс | 25.05.2026, 06:55
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Футбол | 25.05.2026, 20:22
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
ОФИЦИАЛЬНО. Милан уволил всех – тренера и трех директоров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пафосно☝️ Шубкис на коленях перед Шахтерчиком☝️
Ответить
-3
Популярные новости
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
25.05.2026, 06:44 11
Бокс
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
25.05.2026, 20:48 6
Футбол
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 6
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 4
Бокс
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 22
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
24.05.2026, 20:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем