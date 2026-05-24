Прощание Ярмоленко? Стали известны составы на матч Динамо – Кудровка

24 мая в 13:00 по киевскому времени начнется матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Кудровка».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Роман Блавацкий из Львова. Матч пройдет в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Эта игра может стать последней в составе «Динамо» для легендарного вингера Андрея Ярмоленко.

Стали известны стартовые составы на матч Динамо Киев – Кудровка:

Динамо Киев: Нещерет, Коробов, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Яцык, Волошин, Пономаренко.

Кудровка: Яшков, Потимков, Векляк, Фарина, Мачелюк, Думанюк, Кая Макоссо, Сторчоус, Свитюха, Овусу, Козак