  4. Венсан КОМПАНИ: «Это был почти идеальный финал»
24 мая 2026, 12:37 |
Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Штутгартом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над «Штутгартом» (3:0) в финальном матче Кубка Германии сезона 2025/26:

«Это замечательно. Сегодня мы играли против сильного соперника. Первый тайм был довольно равным. Эта команда всегда находит в себе силы повысить уровень игры. Мы надежно защищались. Это был почти идеальный финал.

В перерыве каждый игрок говорил, что мы близки к победе и можем это сделать. Были ситуации один на один, где мы не приняли правильного решения, но чувствовали, что можем повысить уровень игры.

Финал был напряженным, но во втором тайме мы забили голы, необходимые для победы. Иногда у нас получались очень хорошие прорывы в свободные зоны. Тогда получается хорошее сочетание игры с мячом и активных пробежек. Против такой игры трудно защищаться».

Штутгарт Бавария Кубок Германии по футболу Бавария - Штутгарт Венсан Компани пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
