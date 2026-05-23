ФОТО. Звезда Шахтера показал самое ценное

Жена защитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – поделилась трогательными семейными кадрами по случаю важного события в жизни семьи.

Супруги отпраздновали первый месяц жизни своей дочери Эмелии. На снимках счастливые родители позируют вместе с малышкой, праздничным тортом и нежными розовыми декорациями. Особое внимание подписчиков привлекли теплые семейные объятия и атмосфера большой любви, которая царит в семье.

В подписи к публикации Дарья трогательно обратилась к дочери: «Сегодня директору нашей семьи Эмилии уже 1 месяц. Месяц назад наша жизнь изменилась навсегда, наполнившись новыми смыслами, безусловной любовью и эмоциями, о которых раньше мы даже не догадывались. Ты научила нас радоваться мелочам, ценить каждое мгновение и любить еще сильнее. Спасибо, что выбрала именно нас. Наша маленькая вселенная, мы тебя безгранично любим».

Публикация быстро собрала сотни лайков и теплых пожеланий от друзей, коллег и подписчиков пары.

Напомним, Валерий и Дарья Бондари впервые стали родителями этой весной. С тех пор супруги регулярно делятся трогательными моментами из жизни своей маленькой дочери.