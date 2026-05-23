Финал Кубка Германии прервали. Игроков увели с поля: что случилось?
Судья был вынужден остановить матч
Финальный матч Кубка Германии между клубами «Бавария» и «Штутгарт» был остановлен на 57-й минуте встречи.
Главный арбитр Свен Яблонски увел игроков с поля «Олимпиаштадиона» после забитого мяча «Баварии».
Причиной стала пиротехника, которую зажгли болельщики, из-за чего арену в Берлине полностью окутал дым. Из-за плохой видимости арбитр был вынужден приостановить поединок, так как футболисты не видели ворот соперника.
Пауза длилась четыре минуты. После консультации с игроками судья принял решение возобновить матч.
