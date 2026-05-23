Финал Кубка Германии прервали. Игроков увели с поля: что случилось?

Финальный матч Кубка Германии между клубами «Бавария» и «Штутгарт» был остановлен на 57-й минуте встречи.

Главный арбитр Свен Яблонски увел игроков с поля «Олимпиаштадиона» после забитого мяча «Баварии».

Причиной стала пиротехника, которую зажгли болельщики, из-за чего арену в Берлине полностью окутал дым. Из-за плохой видимости арбитр был вынужден приостановить поединок, так как футболисты не видели ворот соперника.

Пауза длилась четыре минуты. После консультации с игроками судья принял решение возобновить матч.