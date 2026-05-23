Что делать с игроками сборной Украины. Жирона ждет последний матч сезона

По информации испанских СМИ, руководство Жироны не разработало план на лето и пока не знает, что делать в случае неожиданного вылета из элиты.

Сегодня вечером команда сыграет против конкурента Эльче, и поражение или ничья гарантируют Жироне понижение в классе.

Ранее у клуба были большие планы, в том числе переподписание украинского хавбека Виктора Цыганкова, но на этот момент переговоры с лидерами не идут.

Несмотря на поддержку владельцев из City Football Group, Жирона будет вынуждена продавать игроков основного состава.

Контракт Цыганкова истекает через год, а вот договоры вратаря Владислава Крапивцова и форварда Владислава Ваната рассчитаны до 2029 и 2030 года соответственно.