Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
Вспомним всех футболистов горняков, представлявших страны Южной Америки
24-летний венесуэльский футболист Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканским футболистом в истории донецкого Шахтера.
В этой связи вспомним страны Южной Америки, представители которых были игроками горняков.
Рекорд, несомненно, принадлежит Бразилии – 49 футболистов. По 2 игрока представляли Аргентину, Боливию и Венесуэлу, по 1 – Уругвай, Парагвай и Эквадор.
При подсчете количества футболистов также учтены находившиеся на контракте с горняками, но не сыгравшие ни одного матча (например, Давид Нерес, Педро Бенитес или Бруниньо), а также Марлос и Жуниор Мораес, ставшие игроками сборной Украины.
Число футболистов из стран Южной Америки, которые были игроками донецкого Шахтера
- 49 – Бразилия
- 2 – Аргентина
- 2 – Боливия
- 2 – Венесуэла
- 1 – Уругвай
- 1 – Парагвай
- 1 – Эквадор
Бразилия:
- 1. Брандау (2002–2009)
- 2. Жоау Батиста (2004–2005)
- 3. Матузалем (2004–2007)
- 4. Жадсон (2005–2012)
- 5. Иван (2005)
- 6. Леонардо (2005–2013)
- 7. Фернандиньо (2005–2013)
- 8. Элано (2005–2007)
- 9. Виллиан (2007–2013)
- 10. Илсиньо (2007–2010, 2012–2015)
- 11. Луис Адриану (2007–2015)
- 12. Бруно Ренан (2010–2014)
- 13. Дуглас Коста (2010–2015)
- 14. Алекс Тейшейра (2010–2016)
- 15. Дентиньо (2011–2021)
- 16. Алан Патрик (2011–2022)
- 17. Майкон Оливейра (2012–2014)
- 18. Тайсон (2013–2021)
- 19. Исмаили (2013–2022)
- 20. Веллингтон Нем (2013–2020)
- 21. Фернандо Мартинс (2013–2015)
- 22. Фред (2013–2018)
- 23. Бернард (2013–2018)
- 24. Марлос (2014–2021)
- 25. Марсио Азеведо (2014–2018)
- 26. Додо (2017–2022)
- 27. Майкон Барберан (2018–2025)
- 28. Фернандо Педро (2018–2022)
- 29. Жуниор Мораес (2018–2022)
- 30. Маркиньос Сиприано (2018–2023)
- 31. Маркос Антонио (2019–2022)
- 32. Тете (2019–2023)
- 33. Витао (2019–2024)
- 34. Педриньо (2021–)
- 35. Марлон Сантос (2021–)
- 36. Давид Нерес (2022)
- 37. Винисиус Тобиас (2022–)
- 38. Лукас Тейлор (2022–2023)
- 39. Педро Энрике (2023–)
- 40. Невертон (2023–)
- 41. Эгиналду (2023–)
- 42. Кевин (2024–2025)
- 43. Марлон Гомес (2024–)
- Сорок четвертый Кауан Элиас (2025–)
- 45. Алиссон Сантана (2025–)
- 46. Лукас Феррейра (2025–)
- 47. Изеки Силва (2025–)
- 48. Лука Мейреллиш (2025–)
- 49. Бруниньо (2026–)
Аргентина:
- 1. Факундо Феррейра (2013–2018)
- 2. Густаво Бланко Лещук (2017–2019)
Боливия:
- 1. Марсело Морено (2008–2009)
- 2. Диего Арройо (2025–)
Венесуэла:
- 1. Кевин Келси (2023–2025)
- 2. Глейкер Мендоса (2026–)
Уругвай:
- 1. Дамиан Родригес (2002–2003)
Парагвай:
- 1. Педро Бенитес (2005)
Эквадор:
- 1. Дениль Кастильо (2023–2024)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
