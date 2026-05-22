  4. Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера
22 мая 2026, 22:14 | Обновлено 22 мая 2026, 22:16
Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера

Вспомним всех футболистов горняков, представлявших страны Южной Америки

24-летний венесуэльский футболист Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканским футболистом в истории донецкого Шахтера.

В этой связи вспомним страны Южной Америки, представители которых были игроками горняков.

Рекорд, несомненно, принадлежит Бразилии – 49 футболистов. По 2 игрока представляли Аргентину, Боливию и Венесуэлу, по 1 – Уругвай, Парагвай и Эквадор.

При подсчете количества футболистов также учтены находившиеся на контракте с горняками, но не сыгравшие ни одного матча (например, Давид Нерес, Педро Бенитес или Бруниньо), а также Марлос и Жуниор Мораес, ставшие игроками сборной Украины.

Число футболистов из стран Южной Америки, которые были игроками донецкого Шахтера

  • 49 – Бразилия
  • 2 – Аргентина
  • 2 – Боливия
  • 2 – Венесуэла
  • 1 – Уругвай
  • 1 – Парагвай
  • 1 – Эквадор

Бразилия:

  • 1. Брандау (2002–2009)
  • 2. Жоау Батиста (2004–2005)
  • 3. Матузалем (2004–2007)
  • 4. Жадсон (2005–2012)
  • 5. Иван (2005)
  • 6. Леонардо (2005–2013)
  • 7. Фернандиньо (2005–2013)
  • 8. Элано (2005–2007)
  • 9. Виллиан (2007–2013)
  • 10. Илсиньо (2007–2010, 2012–2015)
  • 11. Луис Адриану (2007–2015)
  • 12. Бруно Ренан (2010–2014)
  • 13. Дуглас Коста (2010–2015)
  • 14. Алекс Тейшейра (2010–2016)
  • 15. Дентиньо (2011–2021)
  • 16. Алан Патрик (2011–2022)
  • 17. Майкон Оливейра (2012–2014)
  • 18. Тайсон (2013–2021)
  • 19. Исмаили (2013–2022)
  • 20. Веллингтон Нем (2013–2020)
  • 21. Фернандо Мартинс (2013–2015)
  • 22. Фред (2013–2018)
  • 23. Бернард (2013–2018)
  • 24. Марлос (2014–2021)
  • 25. Марсио Азеведо (2014–2018)
  • 26. Додо (2017–2022)
  • 27. Майкон Барберан (2018–2025)
  • 28. Фернандо Педро (2018–2022)
  • 29. Жуниор Мораес (2018–2022)
  • 30. Маркиньос Сиприано (2018–2023)
  • 31. Маркос Антонио (2019–2022)
  • 32. Тете (2019–2023)
  • 33. Витао (2019–2024)
  • 34. Педриньо (2021–)
  • 35. Марлон Сантос (2021–)
  • 36. Давид Нерес (2022)
  • 37. Винисиус Тобиас (2022–)
  • 38. Лукас Тейлор (2022–2023)
  • 39. Педро Энрике (2023–)
  • 40. Невертон (2023–)
  • 41. Эгиналду (2023–)
  • 42. Кевин (2024–2025)
  • 43. Марлон Гомес (2024–)
  • Сорок четвертый Кауан Элиас (2025–)
  • 45. Алиссон Сантана (2025–)
  • 46. ​​Лукас Феррейра (2025–)
  • 47. Изеки Силва (2025–)
  • 48. Лука Мейреллиш (2025–)
  • 49. Бруниньо (2026–)

Аргентина:

  • 1. Факундо Феррейра (2013–2018)
  • 2. Густаво Бланко Лещук (2017–2019)

Боливия:

  • 1. Марсело Морено (2008–2009)
  • 2. Диего Арройо (2025–)

Венесуэла:

  • 1. Кевин Келси (2023–2025)
  • 2. Глейкер Мендоса (2026–)

Уругвай:

  • 1. Дамиан Родригес (2002–2003)

Парагвай:

  • 1. Педро Бенитес (2005)

Эквадор:

  • 1. Дениль Кастильо (2023–2024)
