Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканцем в истории Шахтера

24-летний венесуэльский футболист Глейкер Мендоса стал 58-м южноамериканским футболистом в истории донецкого Шахтера.

В этой связи вспомним страны Южной Америки, представители которых были игроками горняков.

Рекорд, несомненно, принадлежит Бразилии – 49 футболистов. По 2 игрока представляли Аргентину, Боливию и Венесуэлу, по 1 – Уругвай, Парагвай и Эквадор.

При подсчете количества футболистов также учтены находившиеся на контракте с горняками, но не сыгравшие ни одного матча (например, Давид Нерес, Педро Бенитес или Бруниньо), а также Марлос и Жуниор Мораес, ставшие игроками сборной Украины.

Число футболистов из стран Южной Америки, которые были игроками донецкого Шахтера

49 – Бразилия

2 – Аргентина

2 – Боливия

2 – Венесуэла

1 – Уругвай

1 – Парагвай

1 – Эквадор

Бразилия:

1. Брандау (2002–2009)

2. Жоау Батиста (2004–2005)

3. Матузалем (2004–2007)

4. Жадсон (2005–2012)

5. Иван (2005)

6. Леонардо (2005–2013)

7. Фернандиньо (2005–2013)

8. Элано (2005–2007)

9. Виллиан (2007–2013)

10. Илсиньо (2007–2010, 2012–2015)

11. Луис Адриану (2007–2015)

12. Бруно Ренан (2010–2014)

13. Дуглас Коста (2010–2015)

14. Алекс Тейшейра (2010–2016)

15. Дентиньо (2011–2021)

16. Алан Патрик (2011–2022)

17. Майкон Оливейра (2012–2014)

18. Тайсон (2013–2021)

19. Исмаили (2013–2022)

20. Веллингтон Нем (2013–2020)

21. Фернандо Мартинс (2013–2015)

22. Фред (2013–2018)

23. Бернард (2013–2018)

24. Марлос (2014–2021)

25. Марсио Азеведо (2014–2018)

26. Додо (2017–2022)

27. Майкон Барберан (2018–2025)

28. Фернандо Педро (2018–2022)

29. Жуниор Мораес (2018–2022)

30. Маркиньос Сиприано (2018–2023)

31. Маркос Антонио (2019–2022)

32. Тете (2019–2023)

33. Витао (2019–2024)

34. Педриньо (2021–)

35. Марлон Сантос (2021–)

36. Давид Нерес (2022)

37. Винисиус Тобиас (2022–)

38. Лукас Тейлор (2022–2023)

39. Педро Энрике (2023–)

40. Невертон (2023–)

41. Эгиналду (2023–)

42. Кевин (2024–2025)

43. Марлон Гомес (2024–)

Сорок четвертый Кауан Элиас (2025–)

45. Алиссон Сантана (2025–)

46. ​​Лукас Феррейра (2025–)

47. Изеки Силва (2025–)

48. Лука Мейреллиш (2025–)

49. Бруниньо (2026–)

Аргентина:

1. Факундо Феррейра (2013–2018)

2. Густаво Бланко Лещук (2017–2019)

Боливия:

1. Марсело Морено (2008–2009)

2. Диего Арройо (2025–)

Венесуэла:

1. Кевин Келси (2023–2025)

2. Глейкер Мендоса (2026–)

Уругвай:

1. Дамиан Родригес (2002–2003)

Парагвай:

1. Педро Бенитес (2005)

Эквадор: