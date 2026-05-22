22 мая 2026, 21:23 | Обновлено 22 мая 2026, 22:26
Марино Пушич разгромно проиграл финал. Определен победитель Кубка ОАЭ

Команда Аль-Айн нанесла поражение Аль-Джазира со счетом 4:1

Определен победитель Кубка ОАЭ 2025/26 по футболу.

Финальный матч сыгран 22 мая на стадионе Мохаммед бин Зайед в Абу-Даби.

Команда Аль-Айн нанесла поражение Аль-Джазира со счетом 4:1. Дубль оформил Суфьян Рахими.

Интересно, что команду Аль-Джазира тренирует Марино Пушич, экс-наставник Шахтера.

За его команду гол забил хавбек Набиль Фекир, экс-игрок Лиона, Бетиса и сборной Франции.

Ранее в полуфиналах Аль-Айн обыграл Юнайтед ФК (2:0 д.в.), а Аль-Джазира нанесла поражение Аль-Ахли Дубай (1:0).

Ранее Аль-Айн стал победителем чемпионата ОАЭ, таким образом оформлен золотой дубль.

Кубок ОАЭ 2025/26 по футболу

Финал, 22 мая 2026

Аль-Джазира – Аль-Айн – 1:4

Голы: Набиль Фекир, 11 – Суфьян Рахими, 15, 20, Абдул Карим Траоре, 44, Эрик Менезес, 90+4

