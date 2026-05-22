Марино Пушич разгромно проиграл финал. Определен победитель Кубка ОАЭ
Команда Аль-Айн нанесла поражение Аль-Джазира со счетом 4:1
Определен победитель Кубка ОАЭ 2025/26 по футболу.
Финальный матч сыгран 22 мая на стадионе Мохаммед бин Зайед в Абу-Даби.
Команда Аль-Айн нанесла поражение Аль-Джазира со счетом 4:1. Дубль оформил Суфьян Рахими.
Интересно, что команду Аль-Джазира тренирует Марино Пушич, экс-наставник Шахтера.
За его команду гол забил хавбек Набиль Фекир, экс-игрок Лиона, Бетиса и сборной Франции.
Ранее в полуфиналах Аль-Айн обыграл Юнайтед ФК (2:0 д.в.), а Аль-Джазира нанесла поражение Аль-Ахли Дубай (1:0).
Ранее Аль-Айн стал победителем чемпионата ОАЭ, таким образом оформлен золотой дубль.
Кубок ОАЭ 2025/26 по футболу
Финал, 22 мая 2026
Аль-Джазира – Аль-Айн – 1:4
Голы: Набиль Фекир, 11 – Суфьян Рахими, 15, 20, Абдул Карим Траоре, 44, Эрик Менезес, 90+4
