У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера

Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберту к «Шахтеру» не присоединится. Об этом сообщает Феипе Силва.

По информации источника, сделка по переходу 19-летнего футболиста сорвалась.

Бразильский клуб намерен продать вингера в это трансферное окно, дабы не отпускать его бесплатно. Есть вероятность, что он подпишет предварительный контракт с новым клубом – через полгода его контракт с «Фламенго» истекает. Среди претендентов – «Лилль», который уже сделал предложение.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» подписал вингера.