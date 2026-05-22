У Шахтера сорвался трансфер бразильского вингера
Райан Роберту к украинской команде не присоединится
Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберту к «Шахтеру» не присоединится. Об этом сообщает Феипе Силва.
По информации источника, сделка по переходу 19-летнего футболиста сорвалась.
Бразильский клуб намерен продать вингера в это трансферное окно, дабы не отпускать его бесплатно. Есть вероятность, что он подпишет предварительный контракт с новым клубом – через полгода его контракт с «Фламенго» истекает. Среди претендентов – «Лилль», который уже сделал предложение.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» подписал вингера.
