ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Интера. Серия А назвала MVP сезона

Серия А сообщила, что награду MVP сезона 2025/26 получил игрок «Интера» Федерико Димарко.

Трофей будет вручен во время предматчевой церемонии матча «Болонья» – «Интер» на поле стадиона «Ренато Даль’Ара» в Болонье.

Победителя определили на основе расширенного анализа компании Kama Sport, созданного на базе трекинговых данных, собранных системой Hawk-Eye. Рейтинговая система, запатентованная в 2010 году совместно с K-Sport и научно подтвержденная, учитывает не только статистические данные и технические действия, но и позиционные показатели. Это позволяет анализировать такие ключевые аспекты, как движение без мяча, оптимальные перемещения, игровые решения и вклад в технико-физическую эффективность команды, что дает возможность объективно и качественно оценивать выступления.

«С приближением завершения еще одного захватывающего сезона Серии А, в котором многое еще решается – как в борьбе за еврокубки, так и в борьбе за выживание, мы отмечаем игроков, которые наиболее ярко проявили себя в течение чемпионата, – заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сиерво. – Благодарю всех футболистов, тренеров и клубы за этот захватывающий сезон и поздравляю MVP. Федерико Димарко заслуженно признан лучшим игроком сезона Серии А. Его роль характеризуется интенсивностью и большим объемом беговой работы, а также техническими качествами – исключительная левая нога принесла ему 6 голов и 18 ассистов – абсолютный рекорд сезона в чемпионате Италии».

Вместе с «Интером» Димарко в этом сезоне оформил золотой дубль, выиграв Серию А и Кубок Италии.

Ранее сообщалось, что Кристиан Киву продлит контракт с миланским грандом.