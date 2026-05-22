ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с известным футболистом
Давид Алаба летом покинет испанский гранд
Австрийский защитник Давид Алаба покинет «Реал». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.
Австриец защищал цвета мадридского клуба с лета 2021 года, за это время он провел 131 матч на клубном уровне, в которых забил пять голов и отдал девять ассистов.
«Давид Алаба заслужил любовь всех болельщиков «Реала» за свою преданность, трудолюбие и за культовый образ на нашем пути к четырнадцатому Кубку европейских чемпионов, который символизирует празднование победы и теперь является частью истории нашего клуба. «Реал Мадрид» всегда будет его домом», – сказал Флорентино Перес.
В составе «Реала» Давид Алаба завоевал две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, по одному Кубку и Суперкубку Испании, а также две Ла Лиги.
Comunicado Oficial: Alaba.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года
Джаир Коллахуазо покинул команду