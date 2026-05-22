ОФИЦИАЛЬНО. Реал попрощался с известным футболистом

Австрийский защитник Давид Алаба покинет «Реал». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

Австриец защищал цвета мадридского клуба с лета 2021 года, за это время он провел 131 матч на клубном уровне, в которых забил пять голов и отдал девять ассистов.

«Давид Алаба заслужил любовь всех болельщиков «Реала» за свою преданность, трудолюбие и за культовый образ на нашем пути к четырнадцатому Кубку европейских чемпионов, который символизирует празднование победы и теперь является частью истории нашего клуба. «Реал Мадрид» всегда будет его домом», – сказал Флорентино Перес.

В составе «Реала» Давид Алаба завоевал две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА, по одному Кубку и Суперкубку Испании, а также две Ла Лиги.