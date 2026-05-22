22 мая 2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Объявлял король. Озвучена заявка Норвегии на чемпионат мира

Норвегия впервые с 1998 года квалифицировалась на турнир

В четверг, 22 мая, король Норвегии Харальд V объявил первый за 28 лет состав национальной сборной на чемпионат мира.

89-летний монарх назвал капитана «Арсенала» Мартина Эдегора и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда среди главных игроков, включенных в заявку, а также отметил Йоргена Странда Ларсена из «Кристал Пэлас» как одного из трех нападающих в составе.

Норвегия впервые с 1998 года квалифицировалась на турнир. Тогда команда вылетела от Италии в 1/8 финала.

Команда Столе Солбаккена начнет турнир матчем против Ирака 16 июня в Бостоне, далее сыграет с Сенегалом (22 июня, Нью-Йорк/Нью-Джерси) и Францией (26 июня, Бостон).

Заявка сборной Норвегии на ЧМ-2026:

Вратари: Орьян Нюланд («Севилья»), Эгил Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»)

Защитники: Кристоффер Аьер («Брентфорд»), Фредрик Бьоркан («Буде-Глимт»), Хенрик Фальхенер («Викинг»), Сондре Лангас («Дерби Каунти»), Торбьорн Хеггем («Болонья»), Маркус Педерсен («Торино»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия Дортмунд»), Давид Меллер Вольфе («Вулверхэмптон»), Лео Остигард («Дженоа»)

Полузащитники: Телониус Аасгорд («Рейнджерс»), Фредрик Аурснес («Бенфика»), Патрик Берге («Буде-Глимт»), Сандер Берге («Фулхэм»), Оскар Бобб («Фулхэм»), Мортен Торсбю («Кремонезе»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт»)

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Серлот («Атлетико Мадрид»), Йорген Странд Ларсен («Кристал Пэлас»).

сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу заявки на чемпионат мира
Иван Чирко Источник: Федерация футбола Норвегии
Буде боротьба за 2е місце з Сенегалом. Але Сенегал їх розкатає і вийде з групи.
Чудовий у норвежців розклад,вийдуть з групи,не граючи з Францією
