ОФИЦИАЛЬНО. Объявлял король. Озвучена заявка Норвегии на чемпионат мира
В четверг, 22 мая, король Норвегии Харальд V объявил первый за 28 лет состав национальной сборной на чемпионат мира.
89-летний монарх назвал капитана «Арсенала» Мартина Эдегора и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда среди главных игроков, включенных в заявку, а также отметил Йоргена Странда Ларсена из «Кристал Пэлас» как одного из трех нападающих в составе.
Норвегия впервые с 1998 года квалифицировалась на турнир. Тогда команда вылетела от Италии в 1/8 финала.
Команда Столе Солбаккена начнет турнир матчем против Ирака 16 июня в Бостоне, далее сыграет с Сенегалом (22 июня, Нью-Йорк/Нью-Джерси) и Францией (26 июня, Бостон).
Заявка сборной Норвегии на ЧМ-2026:
Вратари: Орьян Нюланд («Севилья»), Эгил Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»)
Защитники: Кристоффер Аьер («Брентфорд»), Фредрик Бьоркан («Буде-Глимт»), Хенрик Фальхенер («Викинг»), Сондре Лангас («Дерби Каунти»), Торбьорн Хеггем («Болонья»), Маркус Педерсен («Торино»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия Дортмунд»), Давид Меллер Вольфе («Вулверхэмптон»), Лео Остигард («Дженоа»)
Полузащитники: Телониус Аасгорд («Рейнджерс»), Фредрик Аурснес («Бенфика»), Патрик Берге («Буде-Глимт»), Сандер Берге («Фулхэм»), Оскар Бобб («Фулхэм»), Мортен Торсбю («Кремонезе»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Антонио Нуса («РБ Лейпциг»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Йенс Петтер Хауге («Буде-Глимт»)
Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Серлот («Атлетико Мадрид»), Йорген Странд Ларсен («Кристал Пэлас»).
Our World Cup Squad 🇳🇴 pic.twitter.com/p7HHOYTXUS— Fotballandslaget (@nff_landslag) May 21, 2026
