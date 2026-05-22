28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира

«Шахтер» планирует отправить в арену нападающего молодежной команды Мохамаду Канте.

По информации источника, руководство донецкого клуба не собирается подпускать футболиста к основной команде в следующем сезоне, а предпочитает отдать его в аренду для того, чтобы он набрался уровня на взрослом уровне.

В текущем сезоне чемпионата Украины U-19 гамбиец забил 28 мячей, что является рекордом.

На сборы с основной командой поедет 3-4 футболиста из команды U-19.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» подписал вингера.