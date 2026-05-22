  4. 28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира
22 мая 2026, 18:13 | Обновлено 22 мая 2026, 19:29
28 голов за сезон. Шахтер готовит трансфер супербомбардира

Мохамаду Канте, вероятнее всего, следующий сезон проведет в аренде

ФК Шахтер. Мохамаду Канте

«Шахтер» планирует отправить в арену нападающего молодежной команды Мохамаду Канте.

По информации источника, руководство донецкого клуба не собирается подпускать футболиста к основной команде в следующем сезоне, а предпочитает отдать его в аренду для того, чтобы он набрался уровня на взрослом уровне.

В текущем сезоне чемпионата Украины U-19 гамбиец забил 28 мячей, что является рекордом.

На сборы с основной командой поедет 3-4 футболиста из команды U-19.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» подписал вингера.

Мохамаду Канте Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Канада впервые потеряла очки

