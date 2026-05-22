Катарина Завацкая – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции 2026.

В финальном раунде отбора украинка сыграет против представительницы Италии Лючии Бронцетти (WTA 173). Поединок начнется ориентировочно в 14:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка выйдет в основную сетку французского мейджора.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА