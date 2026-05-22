  4. МАХАНЬКОВ: «Тренеры подчеркивают нам важность этого противостояния»
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 17:30 | Обновлено 22 мая 2026, 17:37
Вратарь «Кривбасса» высказался о подготовке к матчу против «Александрии»

ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Вратарь «Кривбасса» Владимир Маханьков высказался о подготовке к матчу против «Александрии», который пройдет в рамках 30-го тура УПЛ.

– Впереди – последний матч сезона. С какими эмоциями команда подходит к этой игре?

– Тренеры подчеркивают нам важность этого противостояния, чтобы все игроки продемонстрировали свой уровень. Понимаем, что это завершение сезона, и нужно уходить в отпуск с хорошим настроением.

– В чем команда стала сильнее по сравнению с началом чемпионата?

– Скажу так: у нас очень молодая команда, и я считаю, что многие футболисты очень сильно прогрессировали. Считаю, мы прибавили в качестве завершения атак, интенсивности. Весь сезон главный тренер часто подчеркивал этот компонент. Нужно еще прибавлять в игре в обороне — довольно много пропустили, слишком много позволили командам соперника. Всегда есть над чем работать.

– На чем тренерский штаб больше всего акцентирует внимание перед игрой с «Александрией»?

– Тренеры подчеркивают важность правильной подготовки, отношения к каждой тренировке, потому что концовка сезона — это всегда самый важный период, и он очень ответственный. Каждый день подчеркивают, что мы профессионалы, и мы должны быть профессионалами до конца. Очень ответственно готовиться — будь то первый тур, десятый или тридцатый – мы должны быть одинаково качественно подготовлены.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам «Кривбасса» перед завершением сезона?

– Продолжайте болеть за свою любимую команду. Желаю, чтобы матчи проходили без тревог, чтобы люди на трибунах улыбались. И хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые поддерживают команду, которые приходят на каждый домашний матч на стадион. Поэтому спасибо всем болельщикам. Продолжайте болеть за «Кривбасс». Мы видим и чувствуем эту поддержку.

Матч между «Кривбассом» и «Александрией» состоится 23 мая в 13:00 по Киеву.

