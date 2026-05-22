  4. Барселона и Реал – рекордсмены топ-5 лиг по количеству очков за 30 лет
22 мая 2026, 11:28 | Обновлено 22 мая 2026, 11:29
Барселона и Реал – рекордсмены топ-5 лиг по количеству очков за 30 лет

Transfermarkt опубликовал топ-10 команд топ-чемпионатов по количеству очков за три десятилетия

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона и Реал, по подсчетам всемирно-известного статистического портала Transfermarkt, возглавляют рейтинг команд топ-5 европейских лиг по количеству набранных очков в национальных чемпионатах за последние 30 лет.

Каталонцы за этот период получили 2520 очков, Реал – 2486.

Третьим в данном рейтинге идет Манчестер Юнайтед (2306 год).

В топ-10 также попали Бавария (2292), Ювентус (2265), Арсенал (2258), Челси (2176), Ливерпуль (2173), Интер (2168) и ПСЖ (2091).

Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков в национальных чемпионатах за последние 30 лет (по подсчетам Transfermarkt)

  • 2520 – Барселона
  • 2486 – Реал
  • 2306 – Манчестер Юнайтед
  • 2292 – Бавария
  • 2265 – Ювентус
  • 2258 – Арсенал
  • 2176 – Челси
  • 2173 – Ливерпуль
  • 2168 – Интер
  • 2091 – ПСЖ
