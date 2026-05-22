Барселона и Реал – рекордсмены топ-5 лиг по количеству очков за 30 лет

Барселона и Реал, по подсчетам всемирно-известного статистического портала Transfermarkt, возглавляют рейтинг команд топ-5 европейских лиг по количеству набранных очков в национальных чемпионатах за последние 30 лет.

Каталонцы за этот период получили 2520 очков, Реал – 2486.

Третьим в данном рейтинге идет Манчестер Юнайтед (2306 год).

В топ-10 также попали Бавария (2292), Ювентус (2265), Арсенал (2258), Челси (2176), Ливерпуль (2173), Интер (2168) и ПСЖ (2091).

