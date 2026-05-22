Барселона и Реал – рекордсмены топ-5 лиг по количеству очков за 30 лет
Transfermarkt опубликовал топ-10 команд топ-чемпионатов по количеству очков за три десятилетия
Барселона и Реал, по подсчетам всемирно-известного статистического портала Transfermarkt, возглавляют рейтинг команд топ-5 европейских лиг по количеству набранных очков в национальных чемпионатах за последние 30 лет.
Каталонцы за этот период получили 2520 очков, Реал – 2486.
Третьим в данном рейтинге идет Манчестер Юнайтед (2306 год).
В топ-10 также попали Бавария (2292), Ювентус (2265), Арсенал (2258), Челси (2176), Ливерпуль (2173), Интер (2168) и ПСЖ (2091).
Команды топ-5 лиг с наибольшим количеством набранных очков в национальных чемпионатах за последние 30 лет (по подсчетам Transfermarkt)
- 2520 – Барселона
- 2486 – Реал
- 2306 – Манчестер Юнайтед
- 2292 – Бавария
- 2265 – Ювентус
- 2258 – Арсенал
- 2176 – Челси
- 2173 – Ливерпуль
- 2168 – Интер
- 2091 – ПСЖ
