  4. Клуб УПЛ задолжал деньги иностранной команде. Игрока придется вернуть
22 мая 2026, 12:51
Клуб УПЛ задолжал деньги иностранной команде. Игрока придется вернуть

Жоеаль Майя покинет Кривбасс и вернется в Эль Насьональ

ФК Кривбасс. Жоэль Майя

Криворожский «Кривбасс» задолжал более 50 тысяч долларов эквадорскому «Эль Насьоналю» за аренду полузащитника Жоэля Майи, сообщает журналист Паула Бонилья.

По информации источника, по окончании текущего сезона 20-летний футболист вернется на родину.

В сезоне 2025/26 Жоэль Майя на правах аренды провел 7 матчей за взрослую команду «Кривбасса», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Также на его счету 6 матчей, 1 забитый мяч и 1 голевая передача в составе юношеской команды клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» продаст Глейкера Мендосу в «Шахтер» за 3,5 миллиона долларов.

