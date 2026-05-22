ФОТО. Роналду отпраздновал свое первое чемпионство в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду не сдержал слез после того, как наконец выиграл первый трофей в составе «Аль-Насра».

Победа над «Дамаком» со счетом 4:1 принесла клубу чемпионство в Саудовской Про-лиге. Главным героем матча стал сам Роналду, оформивший дубль. Особенно красивым получился его первый гол – прямым ударом со штрафного с острого угла.

Несмотря на невероятную результативность после переезда в Саудовскую Аравию, командные титулы долго обходили португальца стороной. Лишь спустя три года он смог стать чемпионом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В концовке встречи тренер Жорже Жезуш заменил 41-летнего форварда под овации трибун. Незадолго до финального свистка камеры показали Роналду на скамейке запасных со слезами на глазах.

После матча Криштиану праздновал победу вместе с партнерами, болельщиками, Джорджиной Родригес и своими детьми, а затем поднял чемпионский трофей.

За время выступлений за «Аль-Наср» Роналду забил 123 гола в 142 матчах. В нынешнем сезоне на его счету 28 мячей в 30 играх чемпионата.