Gael & Friends. Монфис, Свитолина и другие. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию вечера тенниса и веселья в честь Гаэля на Ролан Гаррос 2026
21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится вечер тенниса, музыки и веселья в честь последнего выступления французского теннисиста Гаэля Монфиса на мейджоре.
Мероприятие под названием Gael & Friends пройдет на главном корте турнира имени Филиппа Шатрие и начнеися ориентировочно в 20:30 по Киеву.
Ожидается, помимо Монфиса главной персона вечера будет его жена – украинская теннисистка и седьмая ракетка мира Элина Свитолина.
Гаэль завершит профессиональную карьеру по итогам сезона 2026 года. В первом раунде Ролан Гаррос Монфис встретится с Уго Гастоном, который также получил wild card от организаторов.
Видеотрансляция вечера тенниса и веселья будет доступна на YouTube-канале Ролан Гаррос.
