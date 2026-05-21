Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Gael & Friends. Монфис, Свитолина и другие. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Ролан Гаррос
21 мая 2026, 20:30 | Обновлено 21 мая 2026, 20:34
486
0

Gael & Friends. Монфис, Свитолина и другие. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию вечера тенниса и веселья в честь Гаэля на Ролан Гаррос 2026

21 мая 2026, 20:30 | Обновлено 21 мая 2026, 20:34
486
0
Gael & Friends. Монфис, Свитолина и другие. Смотреть онлайн LIVE трансляция

21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится вечер тенниса, музыки и веселья в честь последнего выступления французского теннисиста Гаэля Монфиса на мейджоре.

Мероприятие под названием Gael & Friends пройдет на главном корте турнира имени Филиппа Шатрие и начнеися ориентировочно в 20:30 по Киеву.

Ожидается, помимо Монфиса главной персона вечера будет его жена – украинская теннисистка и седьмая ракетка мира Элина Свитолина.

Гаэль завершит профессиональную карьеру по итогам сезона 2026 года. В первом раунде Ролан Гаррос Монфис встретится с Уго Гастоном, который также получил wild card от организаторов.

Gael & Friends. Монфис, Свитолина и другие. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеотрансляция вечера тенниса и веселья будет доступна на YouTube-канале Ролан Гаррос.

По теме:
ВИДЕО. Новый канал Sport.ua! Game Set Ukraine: как Свитолина покорила Рим
Жеребьевка Ролан Гаррос 2026: кто для Синнера, Зверева и Джоковича?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Гаэль Монфис Элина Свитолина смотреть онлайн Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21 мая 2026, 06:41 14
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины

Тренер хочет видеть в команде Забарного

Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21 мая 2026, 08:23 84
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Футбол | 20.05.2026, 20:39
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Теннис | 21.05.2026, 17:31
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Шевченко разнесли после назначения Мальдеры тренером сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 13:22
Шевченко разнесли после назначения Мальдеры тренером сборной Украины
Шевченко разнесли после назначения Мальдеры тренером сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
20.05.2026, 05:05
Хоккей
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем