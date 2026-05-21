21 мая на Открытом чемпионате Франции 2026 состоится вечер тенниса, музыки и веселья в честь последнего выступления французского теннисиста Гаэля Монфиса на мейджоре.

Мероприятие под названием Gael & Friends пройдет на главном корте турнира имени Филиппа Шатрие и начнеися ориентировочно в 20:30 по Киеву.

Ожидается, помимо Монфиса главной персона вечера будет его жена – украинская теннисистка и седьмая ракетка мира Элина Свитолина.

Гаэль завершит профессиональную карьеру по итогам сезона 2026 года. В первом раунде Ролан Гаррос Монфис встретится с Уго Гастоном, который также получил wild card от организаторов.

Gael & Friends. Монфис, Свитолина и другие. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Видеотрансляция вечера тенниса и веселья будет доступна на YouTube-канале Ролан Гаррос.