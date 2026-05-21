  4. Тарас СТЕПАНЕНКО – о завершении карьеры и работе в сборной Украины
21 мая 2026, 18:31 | Обновлено 21 мая 2026, 18:50
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Легендарный украинский хавбек Тарас Степаненко завершил профессиональную карьеру. Большую часть карьеры игрок провел в Шахтере, но последний матч отыграл в Колосе.

«Сложно подготовиться к этому дню. Я года два назад знал, что это будет мой последний сезон. Еще когда в Турцию переезжал, то знал, когда закончу. Рад, что закончил карьеру дома. И начинаю теперь новый путь».

«Думал, что сдержу слезу, но не удалось. Мне повезло провести 20 сезонов в карьере, и немного не сдержал эмоции. Благодарен Шахтеру и Колосу за это. Сказал себе перед матчем: хоть раз расслабься и выйди в свое удовольствие поиграй. Просто хотел поиграть в футбол».

«Характер у меня непростой – конфликты были с каждым тренером. И благодарен тем, кто со мной работал».

«Переход в сборную Украины? Быстро все случилось. Я не видел себя тренером, но меня пригласили на разговор с Андреа Мальдерой. Я понимаю, что у меня нет тренерского опыта, но я готов учиться. Буду много работать и учиться. Сделаю все для национальной сборной. Мальдера сказал, что у меня много опыта, много работал с классными тренерами. Андреа успокоил и сказал, что все будет в порядке», – сказал Степаненко.

Степаненко переходит на тренерскую работу – в штаб Андреа Мальдеры в сборной Украины.

