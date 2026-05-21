21 мая 2026, 17:58 | Обновлено 21 мая 2026, 18:00
НАГЕЛЬСМАНН: «Мы хотим стать чемпионами мира»

Германия едет на чемпионат мира с большими амбициями

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал цель на чемпионат мира, а также рассказал о возвращении в сборную Мануэля Нойера и вызове Лероя Сане.

«Моя позиция не изменилась. Мы хотим стать чемпионами мира. Но есть разница между желанием и утверждением, что мы точно это сделаем. Каждый игрок должен доказать это на поле.

Нойер? Да, мы планируем с Ману как с первым номером. Наша задача – выбрать трех лучших вратарей страны. Мы решили, что это Нойер, Бауманн и Нюбель. У Ману есть аура и огромный опыт. Мы рассчитываем на него как на номер один, но Бауманн – вратарь мирового уровня.

Мы сказали Оли в марте, что говорили с Ману. В итоге это стало для него ударом. Это никогда не приятно. Когда играет Ману, он помогает команде. Но были и моменты, когда он не играл. Такое может случиться. Я выразил доверие Оли. У Мануэля есть аура, огромное имя. Конечно, Оли это воспринял непросто, и отношения немного пострадали.

Сане? Его клубная статистика была не очень высокой. Но в сборной он сделал пять результативных действий в последних четырех матчах. Его выступления за сборную тоже важны. Он часто обсуждается. Постепенно становится понятно, чего ему не хватает. Он очень популярен в команде. С ним можно создать хорошее взаимодействие на турнире. Он особенно силен в ограниченных пространствах. Из-за не самых лучших цифр в клубе он может начать турнир в роли игрока ротации, но способен сильно влиять на игру против плотной обороны.

