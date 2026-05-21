Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко обошел Шевченко по голам в Кубке Украины
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 14:53 | Обновлено 21 мая 2026, 15:07
427
0

Ярмоленко обошел Шевченко по голам в Кубке Украины

Хавбек «Динамо» забил 22-й мяч в Кубке Украины

21 мая 2026, 14:53 | Обновлено 21 мая 2026, 15:07
427
0
Ярмоленко обошел Шевченко по голам в Кубке Украины
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Черниговом» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 22-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он обошел Андрея Шевченко и сравнялся с Александром Паляницей, с которым делит теперь третью строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.

К слову, Ярмоленко повторил рекорд по числу кубковых голов за один клуб, который принадлежит Андрею Воробью («Шахтер») и Максиму Шацких («Динамо»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер-2 (2), Шахтер (22), Металлист (1)

25

2.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1)

24

3.

Александр ПАЛЯНИЦА

Днепр (7), Верес (4), Карпаты (5), Кривбасс (3), Металлист (3)

22

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

22

5.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо-2 (5), Динамо (16)

21

6.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (19)

20

7.

Андрей ПОКЛАДОК

Карпаты (15), Металлург Д (2), Рава (1), Галичина (1)

19

8.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер (16), Металлург З (1)

17

9.

Алексей АНТЮХИН

Металлург З (1), Таврия (13), Ворскла (2)

16

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

16

По теме:
Буяльский, сделав дубль в финале Кубка Украины, отпраздновал голевой юбилей
Ярмоленко покорил очередной бомбардирский рубеж
Экс-игрок сборной Украины: «Ветераны Динамо в финале сделали свое дело»
цифры и факты Андрей Ярмоленко Динамо Киев Андрей Шевченко Мнение эксперта Кубок Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера
Футбол | 21 мая 2026, 12:57 2
Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера
Талантливый украинец получит шанс от Турана закрепится в составе Шахтера

Полузащитник Денис Сметана отправится с донецкой командой на тренировочные сборы

Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21 мая 2026, 10:24 3
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне

Роман вернётся в «Олимпиакос»

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20.05.2026, 16:51
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 06:41
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Футбол | 21.05.2026, 09:51
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 24
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
20.05.2026, 05:05
Хоккей
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
20.05.2026, 07:56 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
19.05.2026, 20:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем