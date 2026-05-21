Ярмоленко обошел Шевченко по голам в Кубке Украины

В матче с «Черниговом» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 22-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он обошел Андрея Шевченко и сравнялся с Александром Паляницей, с которым делит теперь третью строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.

К слову, Ярмоленко повторил рекорд по числу кубковых голов за один клуб, который принадлежит Андрею Воробью («Шахтер») и Максиму Шацких («Динамо»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины