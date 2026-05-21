Ярмоленко обошел Шевченко по голам в Кубке Украины
В матче с «Черниговом» (3:1) Андрей Ярмоленко забил 22-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он обошел Андрея Шевченко и сравнялся с Александром Паляницей, с которым делит теперь третью строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.
К слову, Ярмоленко повторил рекорд по числу кубковых голов за один клуб, который принадлежит Андрею Воробью («Шахтер») и Максиму Шацких («Динамо»).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер-2 (2), Шахтер (22), Металлист (1)
|
25
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1)
|
24
|
3.
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
Днепр (7), Верес (4), Карпаты (5), Кривбасс (3), Металлист (3)
|
22
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
22
|
5.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо-2 (5), Динамо (16)
|
21
|
6.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (19)
|
20
|
7.
|
Андрей ПОКЛАДОК
|
Карпаты (15), Металлург Д (2), Рава (1), Галичина (1)
|
19
|
8.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер (16), Металлург З (1)
|
17
|
9.
|
Алексей АНТЮХИН
|
Металлург З (1), Таврия (13), Ворскла (2)
|
16
|
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
16
