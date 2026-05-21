Буяльский, Шапаренко и Ярмоленко отпраздновали третью победу в финалах КУ

Финал Кубка Украины-2025/26 впервые стал победным сразу для 12 футболистов «Динамо», принимавших участие в матче с «Черниговом» (3:1). Общее же число триумфаторов киевлян достигло 110 человек (74 украинца и 36 легионеров). 66 динамовцев сыграли в одном победном финале, 25, включая Александра Караваева, – в двух, 8, включая Виталия Буяльского, Николая Шапаренко и Андрея Ярмоленко, – в трех, 5 – в четырех, 3 – в пяти, 2 – в шести и 1 – в восьми.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Динамо, принимавшие участие в трех победных финалах Кубка Украины