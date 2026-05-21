  4. Буяльский, Шапаренко и Ярмоленко отпраздновали третью победу в финалах КУ
Украина. Премьер лига
21 мая 2026, 11:43 | Обновлено 21 мая 2026, 11:49
Общее число динамовцев, выступавших в победных финалах, достигло 110 игроков

ФК Динамо

Финал Кубка Украины-2025/26 впервые стал победным сразу для 12 футболистов «Динамо», принимавших участие в матче с «Черниговом» (3:1). Общее же число триумфаторов киевлян достигло 110 человек (74 украинца и 36 легионеров). 66 динамовцев сыграли в одном победном финале, 25, включая Александра Караваева, – в двух, 8, включая Виталия Буяльского, Николая Шапаренко и Андрея Ярмоленко, – в трех, 5 – в четырех, 3 – в пяти, 2 – в шести и 1 – в восьми.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки Динамо, принимавшие участие в трех победных финалах Кубка Украины

Победы

Игрок

Годы

8

Александр ШОВКОВСКИЙ

1996, 1998-1999, 2005-2007, 2014-2015

6

Сергей РЕБРОВ

1993, 1996, 1998-2000, 2006

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1999-2000, 2003, 2005-2007

5

Александр ГОЛОВКО

1996, 1998-2000, 2003

Владислав ВАЩУК

1998-2000, 2006-2007

Максим ШАЦКИХ

2000, 2003, 2005-2007

4

Андрей ГУСИН

1998-2000, 2003

ДИОГО РИНКОН

2003, 2005-2007

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

2003, 2005-2007

Олег ГУСЕВ

2005-2007, 2015

Сергей СИДОРЧУК

2014-2015, 2020-2021

3

Олег ЛУЖНЫЙ

1993, 1996, 1999

Андрей ШЕВЧЕНКО

1996, 1998-1999

Александр ХАЦКЕВИЧ

1999-2000, 2003

Горан ГАВРАНЧИЧ

2003, 2005-2006

Сергей ФЕДОРОВ

2003, 2005-2006

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2014-2015, 2026

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

2020-2021, 2026

Николай ШАПАРЕНКО

2020-2021, 2026
