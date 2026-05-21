Буяльский, Шапаренко и Ярмоленко отпраздновали третью победу в финалах КУ
Общее число динамовцев, выступавших в победных финалах, достигло 110 игроков
Финал Кубка Украины-2025/26 впервые стал победным сразу для 12 футболистов «Динамо», принимавших участие в матче с «Черниговом» (3:1). Общее же число триумфаторов киевлян достигло 110 человек (74 украинца и 36 легионеров). 66 динамовцев сыграли в одном победном финале, 25, включая Александра Караваева, – в двух, 8, включая Виталия Буяльского, Николая Шапаренко и Андрея Ярмоленко, – в трех, 5 – в четырех, 3 – в пяти, 2 – в шести и 1 – в восьми.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки Динамо, принимавшие участие в трех победных финалах Кубка Украины
|
Победы
|
Игрок
|
Годы
|
8
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1996, 1998-1999, 2005-2007, 2014-2015
|
6
|
Сергей РЕБРОВ
|
1993, 1996, 1998-2000, 2006
|
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1999-2000, 2003, 2005-2007
|
5
|
Александр ГОЛОВКО
|
1996, 1998-2000, 2003
|
|
Владислав ВАЩУК
|
1998-2000, 2006-2007
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
2000, 2003, 2005-2007
|
4
|
Андрей ГУСИН
|
1998-2000, 2003
|
|
ДИОГО РИНКОН
|
2003, 2005-2007
|
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
2003, 2005-2007
|
|
Олег ГУСЕВ
|
2005-2007, 2015
|
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2014-2015, 2020-2021
|
3
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
1993, 1996, 1999
|
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
1996, 1998-1999
|
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
1999-2000, 2003
|
|
Горан ГАВРАНЧИЧ
|
2003, 2005-2006
|
|
Сергей ФЕДОРОВ
|
2003, 2005-2006
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2014-2015, 2026
|
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
2020-2021, 2026
|
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
2020-2021, 2026
