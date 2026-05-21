ФОТО. Реакция Квитковой на победу Бражко в Кубке растрогала фанатов
Квиткова мило поддержала Бражко после триумфа Динамо
Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциональным постом после победы в Кубке Украины.
Киевский клуб завоевал трофей, обыграв «Чернигов» в финале, а сам Бражко опубликовал фото с чемпионским кубком прямо со стадиона.
Особое внимание фанатов привлекла реакция невесты футболиста Дарьи Квитковой. Именно Квиткова сейчас установлена у Бражко на заставке телефона, который также попал в кадр на одном из фото.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Дарья оставила под публикацией комментарий:«Поступки значат больше, чем громкие слова! Я так горжусь тобой!».
Сам Бражко коротко подписал публикацию: ««Верь в себя».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из Бирмингема впервые завоевал этот трофей, а коуч Унаи Эмери – в 5-й раз
Команду U-21 возглавит Михайленко