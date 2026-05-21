ФОТО. Реакция Квитковой на победу Бражко в Кубке растрогала фанатов

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциональным постом после победы в Кубке Украины.

Киевский клуб завоевал трофей, обыграв «Чернигов» в финале, а сам Бражко опубликовал фото с чемпионским кубком прямо со стадиона.

Особое внимание фанатов привлекла реакция невесты футболиста Дарьи Квитковой. Именно Квиткова сейчас установлена у Бражко на заставке телефона, который также попал в кадр на одном из фото.

Дарья оставила под публикацией комментарий:«Поступки значат больше, чем громкие слова! Я так горжусь тобой!».

Сам Бражко коротко подписал публикацию: ««Верь в себя».