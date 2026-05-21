ВИДЕО. Поступок лидера мадридского Реала впечатлил весь мир

Звезда мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор объявил о запуске бесплатной юридической службы для жертв расизма и дискриминации.

Проект будет работать через благотворительную организацию Instituto Vini Jr. Символично, что анонс состоялся 13 мая – в годовщину официальной отмены рабства в Бразилии.

Сам Винисиус заявил: «Свобода дошла не до всех».

На первом этапе новая служба сосредоточится на делах в сферах спорта и образования. Главная цель – помочь людям, которые не могут позволить себе профессиональных адвокатов.

В последние годы Винисиус неоднократно становился жертвой расистских оскорблений во время матчей в Испании и Лиге чемпионов, из-за чего стал одним из главных голосов борьбы с расизмом в современном футболе.

В соцсетях фанаты массово поддержали инициативу бразильца: «Настоящий лидер», «Больше чем футбол», «Один из важнейших спортсменов своего поколения».