ВИДЕО. Роджерс огорчил Фрайбург, Астон Вилла громит соперника в финале ЛЕ
Английский клуб отправил в ворота соперника из Германии три мяча за 60 минут
Полузащитник английской «Астон Виллы» Морган Роджерс забил в финале Лиги Европы, огорчив немецкий «Фрайбург» на 58-й минуте.
Результативной передачей отметился аргентинец Эмилиано Буэндиа, который отдал мяч своему одноклубнику, а тот нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.
Гол Роджерса позволил подопечным Унаи Эмери сделать счет разгромным (3:0) и фактически снять все вопросы о победителе. В первом тайме в ворота немецкого клуба забивали Тилеманс и Буэндиа.
