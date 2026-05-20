Полузащитник английской «Астон Виллы» Морган Роджерс забил в финале Лиги Европы, огорчив немецкий «Фрайбург» на 58-й минуте.

Результативной передачей отметился аргентинец Эмилиано Буэндиа, который отдал мяч своему одноклубнику, а тот нанес точный удар из-за пределов штрафной площади.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол Роджерса позволил подопечным Унаи Эмери сделать счет разгромным (3:0) и фактически снять все вопросы о победителе. В первом тайме в ворота немецкого клуба забивали Тилеманс и Буэндиа.

ВИДЕО. Роджерс огорчил Фрайбург, Астон Вилла громит соперника в финале ЛЕ