  4. Йожеф САБО: «Он должен взрослеть и становиться лидером Динамо»
Йожеф САБО: «Он должен взрослеть и становиться лидером Динамо»

Бывший тренер сборной Украины оценил игру Матвея Пономаренко в финале Кубка Украины

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал игру форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в финале Кубка против «Чернигова» (3:1).

– Немного смазанным вышел финал для Пономаренко, который уже всех приучил, что с поля он без забитого гола не уходит. В чем причина бледной игры?

– У него была некая микротравма, если верить тому, что говорили в новостях. Вероятно, это причина номер один. Во-вторых, сложно ему играть против команд, применяющих плотную, эшелонированную оборону. Он не может разбежаться.

Финал Пономаренко провел слабо, но очень надеюсь на то, что это разовая акция. Парень должен взрослеть, прогрессировать уже в новом сезоне и брать на себя роль лидера «Динамо», – подытожил Сабо.

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 22 матча за первую команду «бело-синих», в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. В активе форварда – восемь забитых мячей за U-19.

Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
ЙоЙо знову дивився футбол по вимкнутому телевізору?
Нормально Мотя зіграв. Кілька разів небезпечно бив, але Татаренко потягнув. Пасік на Бую — цукерка, бо інший нападник його типажу і нахабства в такій позиції поліз би сам пихати.
Ну, так, із центру поля не забив, але ж і Татаренко не Різник.
