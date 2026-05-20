Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Де Дзерби в Тоттенхэм? Трубин заинтересовал несколько клубов АПЛ
Португалия
20 мая 2026, 21:53 | Обновлено 20 мая 2026, 22:07
655
0

К Де Дзерби в Тоттенхэм? Трубин заинтересовал несколько клубов АПЛ

Накануне Анатолий расхвалил итальянского специалиста

20 мая 2026, 21:53 | Обновлено 20 мая 2026, 22:07
655
0
К Де Дзерби в Тоттенхэм? Трубин заинтересовал несколько клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин летом может сменить клуб.

Источник сообщает, что в настоящее время интерес к услугам украинского голкипера проявляют сразу несколько клубов Английской Премьер-лиги. Также есть интерес со стороны других неназванных потенциальных покупателей за пределами Португалии.

Накануне Трубин дал большое интервью британскому Sky Sports, в котором признался, что мечтает играть в АПЛ. Также Анатолий в восторге от бывшего тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм». По его словам, итальянец открыл ему глаза на другую сторону футбола.

Под руководством Де Дзерби «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание в чемпионате Англии. За тур до завершения турнира лондонцы занимают 17-е место в таблице, имея отрыв от зоны вылета всего в два очка.

Основным вратарем «шпор» является итальянец Гульельмо Викарио, который пропустил 65 голов в 43 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и имеет 13 «сухих» матчей. У Трубина в «Бенфике» 43 пропущенных мяча в 50 встречах и 21 «сухой» матч. Его контракт с «орлами» действует до 2028 года.

По теме:
ФОТО. Футболисту «повезло остаться в живых», но пришлось заплатить штраф
Ведущий опорник Манчестер Юнайтед едет к Месси в Интер Майами
Решения Руя Кошты. Бенфика выставит Трубина на трансфер
Тоттенхэм Анатолий Трубин Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу трансферы Бенфика
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20 мая 2026, 00:28 3
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен

Мацей Мишкин считает, что украинский боксер выиграет поединок

Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Футбол | 20 мая 2026, 20:07 0
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций

Киевская команда обыграла Чернигов в финале Кубка Украины

Юная украинка Котляр навязала борьбу 76-й ракетке в матче 1/8 финала Рабата
Теннис | 20.05.2026, 17:42
Юная украинка Котляр навязала борьбу 76-й ракетке в матче 1/8 финала Рабата
Юная украинка Котляр навязала борьбу 76-й ракетке в матче 1/8 финала Рабата
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Футбол | 20.05.2026, 07:56
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Футбол | 20.05.2026, 08:46
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 76
Футбол
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
19.05.2026, 00:43 57
Футбол
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
Сергей Бубка получил крупную сумму от россиян
19.05.2026, 08:45 4
Другие виды
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
Впервые в карьере. Ломаченко выбрал свой вариант возвращения в бокс
19.05.2026, 01:50 1
Бокс
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
Вратарь Реала Лунин эмоционально попрощался
19.05.2026, 07:08 7
Футбол
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 20
Футбол
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
19.05.2026, 07:32 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем