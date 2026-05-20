К Де Дзерби в Тоттенхэм? Трубин заинтересовал несколько клубов АПЛ

24-летний вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин летом может сменить клуб.

Источник сообщает, что в настоящее время интерес к услугам украинского голкипера проявляют сразу несколько клубов Английской Премьер-лиги. Также есть интерес со стороны других неназванных потенциальных покупателей за пределами Португалии.

Накануне Трубин дал большое интервью британскому Sky Sports, в котором признался, что мечтает играть в АПЛ. Также Анатолий в восторге от бывшего тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм». По его словам, итальянец открыл ему глаза на другую сторону футбола.

Под руководством Де Дзерби «Тоттенхэм» сейчас борется за выживание в чемпионате Англии. За тур до завершения турнира лондонцы занимают 17-е место в таблице, имея отрыв от зоны вылета всего в два очка.

Основным вратарем «шпор» является итальянец Гульельмо Викарио, который пропустил 65 голов в 43 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и имеет 13 «сухих» матчей. У Трубина в «Бенфике» 43 пропущенных мяча в 50 встречах и 21 «сухой» матч. Его контракт с «орлами» действует до 2028 года.