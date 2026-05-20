Эльферсберг стал 59-м клубом в истории Бундеслиги

Германия20 мая 2026, 14:57 | Обновлено 20 мая 2026, 14:58
Эльферсберг стал 59-м клубом, который примет участие в германской Бундеслиге.
В этой связи вспомним все команды, в разное время выступавшие в чемпионате Германии, и количество сезонов, сыгранных в нем.
Рекордсменами турнира являются Бавария и Вердер, в активе которых по 62 сыгранных сезона.
Все клубы в истории Бундеслиги по количеству сыгранных сезонов (с учетом прошлого сезона 2025/26)
- 62 – Бавария
- 62 – Вердер
- 60 – Боруссия Дортмунд
- 60 – Штутгарт
- 59 – Боруссия Менхенгладбах
- 58 – Айнтрахт Франкфурт
- 56 – Гамбург
- 54 – Шальке 04
- 53 – Кельн
- 48 – Байер
- 44 – Кайзерслаутерн
- 40 – Герта
- 39 – Бохум
- 33 – Нюрнберг
- 30 – Вольфсбург
- 30 – Ганновер 96
- 28 – Дуйсбург
- 27 – Фрайбург
- 25 – Фортуна Дюссельдорф
- 24 – Карлсруэ
- 21 – Айнтрахт Брауншвейг
- 21 – Майнц 05
- 20 – 1860 Мюнхен
- 19 – Гоффенгайм
- 19 – Арминия
- 16 – Аугсбург
- 14 – Уэрдинген
- 12 – Ганза
- 11 – РБ Лейпциг
- 11 – Санкт-Паули
- 8 – Унион Берлин
- 7 – Вальдхоф Маннгайм
- 7 – Киккерс Оффенбах
- 7 – Рот-Вайсс Эссен
- 6 – Энергии
- 5 – Саарбрюкен
- 5 – Дармштадт 98
- 4 – Аломания
- 4 – Ваттеншайд 09
- 4 – Динамо Дрезден
- 4 – Рот-Вайсс Обергаузен
- 3 – Вупперталь
- 3 – Гайденгайм
- 3 – Боруссия Нойнкирхен
- 3 – ФК 08 Гомбург
- 2 – Унтерхахинг
- 2 – Штутгарт Киккерс
- 2 – Ингольштадт
- 2 – Падерборн
- 2 – Теннис Боруссия Берлин
- 2 – Гройтер Фюрт
- 1 – Ульм
- 1 – Фортуна Кёльн
- 1 – Пройсен Мюнстер
- 1 – Гольштайн Киль
- 1 – Блау-Вайсс 1890 Берлин
- 1 – ВФБ Лейпциг
- 1 – Тасмания 1900 г. Берлин
- 0 – Эльферсберг
У Кайзерслаутерна і Бохума щось спад надто затягнувся, ніяк не можуть повернутися в Бундеслігу. Славними клубами колись були.
