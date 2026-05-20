Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эльферсберг стал 59-м клубом в истории Бундеслиги
Германия
20 мая 2026, 14:57 | Обновлено 20 мая 2026, 14:58
113
1

Эльферсберг стал 59-м клубом в истории Бундеслиги

Напомним, сколько сезонов сыграла каждая команда в чемпионате Германии

20 мая 2026, 14:57 | Обновлено 20 мая 2026, 14:58
113
1 Comments
Эльферсберг стал 59-м клубом в истории Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Эльферсберг стал 59-м клубом, который примет участие в германской Бундеслиге.

В этой связи вспомним все команды, в разное время выступавшие в чемпионате Германии, и количество сезонов, сыгранных в нем.

Рекордсменами турнира являются Бавария и Вердер, в активе которых по 62 сыгранных сезона.

Все клубы в истории Бундеслиги по количеству сыгранных сезонов (с учетом прошлого сезона 2025/26)

  • 62 – Бавария
  • 62 – Вердер
  • 60 – Боруссия Дортмунд
  • 60 – Штутгарт
  • 59 – Боруссия Менхенгладбах
  • 58 – Айнтрахт Франкфурт
  • 56 – Гамбург
  • 54 – Шальке 04
  • 53 – Кельн
  • 48 – Байер
  • 44 – Кайзерслаутерн
  • 40 – Герта
  • 39 – Бохум
  • 33 – Нюрнберг
  • 30 – Вольфсбург
  • 30 – Ганновер 96
  • 28 – Дуйсбург
  • 27 – Фрайбург
  • 25 – Фортуна Дюссельдорф
  • 24 – Карлсруэ
  • 21 – Айнтрахт Брауншвейг
  • 21 – Майнц 05
  • 20 – 1860 Мюнхен
  • 19 – Гоффенгайм
  • 19 – Арминия
  • 16 – Аугсбург
  • 14 – Уэрдинген
  • 12 – Ганза
  • 11 – РБ Лейпциг
  • 11 – Санкт-Паули
  • 8 – Унион Берлин
  • 7 – Вальдхоф Маннгайм
  • 7 – Киккерс Оффенбах
  • 7 – Рот-Вайсс Эссен
  • 6 – Энергии
  • 5 – Саарбрюкен
  • 5 – Дармштадт 98
  • 4 – Аломания
  • 4 – Ваттеншайд 09
  • 4 – Динамо Дрезден
  • 4 – Рот-Вайсс Обергаузен
  • 3 – Вупперталь
  • 3 – Гайденгайм
  • 3 – Боруссия Нойнкирхен
  • 3 – ФК 08 Гомбург
  • 2 – Унтерхахинг
  • 2 – Штутгарт Киккерс
  • 2 – Ингольштадт
  • 2 – Падерборн
  • 2 – Теннис Боруссия Берлин
  • 2 – Гройтер Фюрт
  • 1 – Ульм
  • 1 – Фортуна Кёльн
  • 1 – Пройсен Мюнстер
  • 1 – Гольштайн Киль
  • 1 – Блау-Вайсс 1890 Берлин
  • 1 – ВФБ Лейпциг
  • 1 – Тасмания 1900 г. Берлин
  • 0 – Эльферсберг
По теме:
Источник: Моуриньо хочет подписать в Реал бомбардира Баварии
Тренер Баварии чуть не сорвал праздник, забыв дома трофей
Окончательное решение. Гвардиола уходит из Манчестер Сити
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Эльферсберг статистика Бавария Вердер
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 19 мая 2026, 17:32 16
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20 мая 2026, 10:40 15
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном

Шевченко нравится Забарный

Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Футбол | 20.05.2026, 04:10
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Известный украинский футболист заявил, что перейдет в Жирону
Футбол | 20.05.2026, 09:02
Известный украинский футболист заявил, что перейдет в Жирону
Известный украинский футболист заявил, что перейдет в Жирону
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
Футбол | 20.05.2026, 12:40
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
У Кайзерслаутерна і Бохума щось спад надто затягнувся, ніяк не можуть повернутися в Бундеслігу. Славними клубами колись були.
Ответить
0
Популярные новости
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 89
Футбол
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
Мальдера внес изменения в заявку сборной Украины
19.05.2026, 04:44 15
Футбол
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
ЧМ по хоккею. Шоу сборных Швеции и Чехии, безупречная Швейцария
19.05.2026, 03:22
Хоккей
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
ФОТО. Жена Усика поделилась горячим снимком: сеть в восторге
18.05.2026, 20:12 6
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
Свитолина узнала свое место в рейтинге WTA после победы в Риме
18.05.2026, 10:44 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем