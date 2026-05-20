  Артета стал 13-м тренером-победителем АПЛ
20 мая 2026, 13:33 | Обновлено 20 мая 2026, 13:34
Артета стал 13-м тренером-победителем АПЛ

Вспомним всех тренеров, выигрывавших Премьер-лигу

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Микель Артета стал 13-м тренером, ставшим победителем АПЛ.

Достиг он этого во главе Арсенала в сезоне 2025/26.

Тренеры, выигрывавшие АПЛ

  • 13 – Алекс Фергюсон (Шотландия), Манчестер Юнайтед
  • 6 – Пеп Гвардиола (Испания), Манчестер Сити
  • 3 – Арсен Венгер (Франция), Арсенал
  • 3 – Жозе Моуриньо (Португалия), Челси
  • 1 – Кенни Далглиш (Шотландия), Блэкберн Роверс
  • 1 – Карло Анчелотти (Италия), Челси
  • 1 – Роберто Манчини (Италия), Манчестер Сити
  • 1 – Мануэль Пеллегрини (Чили), Манчестер Сити
  • 1 – Клаудио Раньери (Италия), Лестер Сити
  • 1 – Антонио Конте (Италия), Челси
  • 1 – Юрген Клопп (Германия), Ливерпуль
  • 1 – Арне Слот (Нидерланды), Ливерпуль
  • 1 – Микель Артета (Испания), Арсенал

Наставник Арсенала стал вторым после Пепа Гвардиолы испанцем, который привел свою команду к чемпионству в АПЛ.

Интересным фактом является то, что в истории Премьер-лиги ни разу тренером-победителем не был англичанин.

Микель Артета также стал третьим после Жозе Моуриньо (дважды) самым молодым тренером, выигрывавшим АПЛ.

Самые молодые тренеры, выигрывавшие АПЛ

  • 42 года и 92 дня – Жозе Моуриньо (2005), Челси
  • 43 года и 93 дня – Жозе Моуриньо (2006), Челси
  • 44 года и 54 дня – Микель Артета (2026), Арсенал
  • 44 года и 71 день – Кенни Далглиш (1995), Блэкберн Роверс

Также испанец стал первым тренером-победителем АПЛ, в свое время выступавшим в лиге как игрок.

Сергей Турчак
