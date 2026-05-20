Артета стал 13-м тренером-победителем АПЛ
Вспомним всех тренеров, выигрывавших Премьер-лигу
Микель Артета стал 13-м тренером, ставшим победителем АПЛ.
Достиг он этого во главе Арсенала в сезоне 2025/26.
Тренеры, выигрывавшие АПЛ
- 13 – Алекс Фергюсон (Шотландия), Манчестер Юнайтед
- 6 – Пеп Гвардиола (Испания), Манчестер Сити
- 3 – Арсен Венгер (Франция), Арсенал
- 3 – Жозе Моуриньо (Португалия), Челси
- 1 – Кенни Далглиш (Шотландия), Блэкберн Роверс
- 1 – Карло Анчелотти (Италия), Челси
- 1 – Роберто Манчини (Италия), Манчестер Сити
- 1 – Мануэль Пеллегрини (Чили), Манчестер Сити
- 1 – Клаудио Раньери (Италия), Лестер Сити
- 1 – Антонио Конте (Италия), Челси
- 1 – Юрген Клопп (Германия), Ливерпуль
- 1 – Арне Слот (Нидерланды), Ливерпуль
- 1 – Микель Артета (Испания), Арсенал
Наставник Арсенала стал вторым после Пепа Гвардиолы испанцем, который привел свою команду к чемпионству в АПЛ.
Интересным фактом является то, что в истории Премьер-лиги ни разу тренером-победителем не был англичанин.
Микель Артета также стал третьим после Жозе Моуриньо (дважды) самым молодым тренером, выигрывавшим АПЛ.
Самые молодые тренеры, выигрывавшие АПЛ
- 42 года и 92 дня – Жозе Моуриньо (2005), Челси
- 43 года и 93 дня – Жозе Моуриньо (2006), Челси
- 44 года и 54 дня – Микель Артета (2026), Арсенал
- 44 года и 71 день – Кенни Далглиш (1995), Блэкберн Роверс
Также испанец стал первым тренером-победителем АПЛ, в свое время выступавшим в лиге как игрок.
